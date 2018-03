Luis Suárez i Messi rescaten un punt a Sevilla en un minut màgic (2-2)

El Barça ha salvat aquesta nit in extremis un punt en la seva visita al Sevilla, en un partit que els blaugrana perdien 2-0 en el minut 87 i que ha acabat 2-2 gràcies a l’instint de Suárez i a la màgia de Messi, que n’ha tingut prou amb mitja hora per certificar l’enorme incidència que té en aquest equip.

El Barça ha encetat el partit força bé, sortint sense massa dificultat de la pressió avançada del Sevilla i trepitjant l’àrea rival. En el minut 3, Luis Suárez ha generat la primera ocasió, amb un fort xut que Rico ha aturat en dos temps. I encara més clara ha estat la següent oportunitat, també de l’uruguaià, que ha rematat fora, per ben poc, una bona centrada de Jordi Alba (9’). A partir d’aquest moment, però, la balança s’ha capgirat, amb un Sevilla molt fi en el joc de combinació i agressiu en la pressió, el que ha provocat que el Barça deixés de controlar la situació. Els dos primers avisos dels de Montella no han estat gaire perillosos, però ja en el tercer, un remat amb el cap de Correa, ja ha estat a punt d’arribar l’1-0 (21’). Finalment, el Sevilla ha trobat el premi, en una excel·lent acció de Correa per la banda esquerra que Vázquez, tot sol dins de l’àrea petita, ha transformat en gol (36’).

Un final frenètic