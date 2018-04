Denis Suárez reapareix amb molt bona nota

L’empat in extremis d’ahir del Barça contra el Sevilla no es podria entendre, òbviament, sense l’olfacte de Luis Suárez ni la màgia i el desequilibri de Leo Messi, però una peça també vital en el punt sumat pels blaugrana al Sánchez Pizjuán va ser l’actor menys esperat, Denis Suárez, que divendres, acabat de recuperar d’un trencament muscular que es va fer en la final de la supercopa de Catalunya contra l’Espanyol, va entrar en la convocatòria sense fer soroll. I Ernesto Valverde, amb 2-0 en el marcador, va sorprendre tothom en apostar pel migcampista gallec abans que per André Gomes per substituir Paulinho. I Denis Suárez, tot i haver jugat només 169 minuts en els darrers tres mesos i mig de competició, va aprofitar de meravella el quart d’hora que li va donar el Txingurri, ja que va assumir els galons i va aportar precisió i velocitat en la circulació de la pilota i profunditat en la conducció, elements vitals per trencar la nodrida però cansada defensa del Sevilla.

I és que Ernesto Valverde ja va anunciar en la roda de premsa de divendres que necessitarà tots els jugadors de la plantilla per afrontar amb garanties el tram final de la temporada. I la primera demostració que parlava de debò la va donar ahir amb Denis Suárez, un jugador que pràcticament no ha entrat en els plans de l’entrenador, però que va tenir la seva oportunitat per reivindicar-se, i en un partit important. Ara només falta que el migcampista gallec guanyi més confiança per demostrar que pot aportar moltíssimes coses a l’equip. I és que de qualitat ningú dubta que Denis Suárez en té per donar i per vendre.