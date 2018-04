Conjurats per mirar de desnivellar la balança

Per segon any consecutiu, un rival italià es creua en el camí del Barça en els quarts de final de la Champions. Ara, els blaugrana canvien Torí per Roma amb la lliçó ben apresa després de caure eliminats el curs passat contra la Juventus, víctimes d’un partit d’anada estrepitós que va condicionar tota l’eliminatòria. Aquest cop, la primera batalla dels quarts es disputarà al Camp Nou. Un avantatge per poder sentenciar l’eliminatòria o un maldecap si el resultat és massa curt per a la decisiva tornada de dimecres a l’Olímpic de Roma.

Aquesta eliminatòria entre els blaugrana i els giallorossi és el primer duel directe entre tots dos en competició europea. Si repassem els precedents històrics, el Barça i la Roma tan sols s’han enfrontat en quatre ocasions, i totes en la lligueta de la Champions –temporades 2001/02 i 2015/16–, amb una igualtat absoluta: una victòria per a cadascun i dos empats. El duel del Camp Nou podria desnivellar la balança a favor d’un dels dos equips. El Barça, jugant a casa i sent el favorit en aquest emparellament, ha de donar un cop de puny sobre la taula per viatjar a Itàlia amb l’avantatge sota el braç. Un resultat per estar satisfets seria el 6-1 que va endossar el conjunt de Luis Enrique a la Roma en l’última visita dels giallorossi al Camp Nou, en la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions de fa dues temporades. Sembla difícil que es pugui repetir aquest resultat en una fase tan decisiva, però molts jugadors de la plantilla actual ja ho van aconseguir.

Messi i Suárez van marcar un doblet cada un en una nit màgica que va servir als de Luis Enrique per certificar la primera plaça de grup i enviar un missatge a la resta d’equips. Piqué i Adriano van completar la golejada, mentre que Dzeko va fer el gol de l’honor. Aquell dia, es va aconseguir l’únic triomf contra la Roma i és un bon mirall per prendre’n nota. Per contra, els precedents a l’Olímpic són desfavorables per als blaugrana. Dos mesos abans d’aquella exhibició, el Barça s’estrenava en la competició amb un empat amarg a Roma (1-1), per la falta d’efectivitat mostrada i per la greu lesió de Rafinha arran d’una dura entrada de Nainggolan. Florenzi, amb un xut des del centre del camp, va neutralitzar la diana inicial de Suárez.

Pitjor sort va tenir el Barça dirigit per Rexach en la seva visita l’any 2002 contra un dels millors equips de la història de la Roma. Entrenats per Capello i amb Cafú, Totti, Batistuta, Montella i Panucci a la gespa, els giallorossi van superar els blaugrana 3-0. Dies abans, en el partit del Camp Nou els italians havien sumat un empat (1-1) amb gols de Kluivert i Panucci, tot i que el Barça es va classificar com a primer i la Roma no va passar a l’eliminatòria següent. Precedents sempre igualats que el Barça ha de decantar al seu favor.