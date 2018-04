Estan avisats

No és fàcil ser Leo Messi. Només has de meravellar el món en gairebé cada partit, fer-ho com si marcar gols et sortís de manera tan natural com caminar, ser decisiu cada cop que toques la pilota i atemorir tots els teus rivals. Aquest últim pas és el que resumeix l’essència de Messi. I és que malgrat que arrossega molèsties musculars que ja el van deixar en blanc durant l’aturada per seleccions i que van obligar Ernesto Valverde a deixar-lo a la banqueta en la primera meitat del partit contra el Sevilla de diumenge, Messi continua sent l’arma més perillosa del Barça i la més temuda pel rival de torn. Aquesta setmana, li toca a la Roma. El Sánchez Pizjuán va tornar a veure com el 10 blaugrana no té miraments, ni tan sols quan el rival ja té coll avall la victòria.

Aquesta temporada, Messi està sent molt més que el jugador estrella, el golejador i la referència. El davanter de Rosario està sent el director de l’equip, el que marca el ritme en tot moment i el termòmetre dels de Valverde. I per això s’entén molt millor el curs del conjunt blaugrana, que només han perdut un partit. El tècnic blaugrana ja ho va reconèixer després de l’empat a Sevilla, que “amb Messi o sense, tots els equips són diferents”, i el Barça no és una excepció. I dimecres, Leo Messi serà al camp, sortirà a l’onze titular per donar el tret de sortida als quarts de final de la Champions, en què espera tenir la mateixa sort que contra el Chelsea. I, si cal, si l’equip ho necessita, si el futur del Barça a Europa ha de passar per les seves botes, de ben segur que tornarà a ser decisiu com ho va ser contra el conjunt anglès. En l’última cita de l’argentí amb la Champions League ja va demostrar que no té cap pressa per deixar la competició europea, i es va carregar ben aviat l’equip a les espatlles per deixar ben clar que amb ell al camp tot és possible. Aquella nit, contra el Chelsea, va acabar amb dues dianes i una assistència de Messi, i el Barça en el bombo dels quarts, i és que l’idil·li del millor del món amb Europa ve de lluny. De fet, l’últim gol del blaugrana al Chelsea va ser el número 100 en la màxima competició europea en els 123 partits que ha disputat fins ara. Aquesta temporada ja suma sis gols en els vuit partits disputats, i ha signat dos doblets, segurament, contra els dos rivals més complicats amb què els blaugrana s’han creuat fins ara, la Juventus en la fase de grups i el Chelsea en els vuitens. I res fa pensar que aquesta fantàstica i llarga ratxa s’hagi de trencar en un moment proper. I encara menys ara, en la fase decisiva de la competició, que són en els què més còmode se sent Messi.

En els moments decisius, i en els complicats, els culers saben que Messi hi serà, i de quina manera. També quan acumula ja dues setmanes sense competir, com li va passar al Sánchez Pizjuán després de perdre’s els dos partits amistosos de l’Argentina per unes molèsties físiques. També llavors, quan el seu cos no està al cent per cent, Messi hi és. I arriba en ratxa, perquè el blaugrana encadena set partits marcant –no es queda en blanc des de la victòria contra l’Eibar a mitjan del mes de febrer–, com a mínim, un gol, i marcant fins a dos doblets –en la golejada 6-1 contra el Girona i en el triomf contra el Chelsea.

La Roma ja l’ha tastat