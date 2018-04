Tebas: “S’hauria d’aplicar el 155 per evitar la xiulada”

Javier Tebas ja preveu que el proper 21 d’abril hi haurà una nova xiulada a l’himne espanyol coincidint amb la final de la copa, que enfrontarà el Barça i el Sevilla al Wanda Metropolitano. “Ja no dic que sigui previsible. Es xiularà. Dir previsible és un acte de bona voluntat. Molt hauria de canviar la cosa”, manifesta el president de LaLiga en una entrevista al lloc web d’Eldebatedehoy.es que va transcendir ahir. Prossegueix dient que “s’hauria de posar l’article 155 dins del Wanda Metropolitano i aplicar-lo” per evitar la xiulada. Una frase que diu entre rialles però que va en concordança amb les conviccions polítiques que ha professat Tebas, que havia militat a la formació d’ultradreta Fuerza Nueva.

La contundència de Tebas quan s’ha hagut de referir als xiulets a l’himne espanyol durant les últimes edicions de la final de copa –marcades per la presència del Barça i la seva afició– ja és ben coneguda. De fet, en la mateixa entrevista reitera que s’hauria de “sancionar” o fins i tot “suspendre el partit” si es produeix aquesta reacció. “Però com que no es legisla en aquest camí, jo no ho puc canviar”, manifesta, posant en relleu que LaLiga no té marge d’actuació a la final de copa, ja que és la Reial Federació Espanyola de Futbol l’encarregada d’organitzar aquest trofeu.

Més enllà dels xiulets, a Tebas també se li pregunta a l’entrevista sobre la posició que està tenint el Barça en relació amb el procés d’independència de Catalunya. Segons el president de LaLiga, el conjunt blaugrana “és una mica víctima de l’època de Joan Laporta, en què es va identificar moltíssim amb la política i amb l’independentisme, i és difícil poder sortir d’aquí”. Sobre la posició que tindria LaLiga en relació amb els equips catalans en cas d’independència, res de nou respecte al seu discurs habitual: “Sempre hem defensat que la llei de l’esport era molt clara en aquest aspecte i que no era possible que els equips catalans poguessin jugar fora de la lliga ni tampoc que nosaltres ho admetéssim.”

I més enllà del club blaugrana i de l’esport en general, a l’entrevista a Eldebatedehoy.es Tebas dona la seva visió sobre els principals aspectes que afecten la política catalana, deixant clara la seva vessant espanyolista. En aquest sentit, considera que durant anys “era molt difícil estar a Catalunya i expressar l’opinió de sentir-se espanyol”, i comparteix la reacció repressiva del govern i els tribunals espanyols que ha comportat l’empresonament dels polítics catalans que han impulsat el procés. “No m’ha sorprès, era el lògic. Els que ens dediquem al món del dret sabíem que no quedava cap altra opció. Si un fa una malifeta ha d’acabar on ha d’acabar”, comenta.