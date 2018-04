Busquets: torna el jugador imprescindible

Sergio Busquets està totalment recuperat de la lesió que es va fer contra el Chelsea. El de Badia es va fer una petita fractura en un dit del peu dret i des d’aquell moment ha treballat per poder jugar l’anada dels quarts de final de la lliga de campions. Ahir, es va incorporar a la feina amb el grup i, si no hi ha cap contratemps, demà serà titular contra la Roma. Ernesto Valverde recupera un dels jugadors més imprescindibles per a aquest Barça, quasi tant com Leo Messi. Perquè Busquets representa l’equilibri de l’equip, aquell que es va perdre, per exemple, en l’últim partit de lliga a Sevilla, quan el Barça es va trencar un munt de vegades i va encaixar dos gols que podrien haver estat uns quants més si els davanters de l’equip andalús haguessin estat una mica més encertats davant Ter Stegen.

Que Sergio Busquets és imprescindible per a Valverde ho demostren els seus números. El de Badia és el quart jugador més utilitzat pel tècnic, només superat per Messi, Rakitic i Luis Suárez. Durant tota la temporada, ha disputat un total de 41 partits oficials amb el Barça i 3.422 minuts. Només s’ha perdut cinc dels trenta partits que el Barça ha disputat en aquesta lliga. I podríem dir que només un se l’ha perdut per decisió tècnica, el disputat al Camp Nou contra l’Alavés, un partit en què el Barça va tenir molts problemes per guanyar (2-1).

Els altres quatre són els dos últims (Athletic i Sevilla), els dos per lesió, un per sanció contra el Llevant i un altre contra el Deportivo, que no va disputar perquè acumulava quatre targetes grogues i el partit següent era el clàssic al Santiago Bernabéu. Busquets ha jugat també tots els partits de lliga de campions i, en la copa, només va deixar de jugar els dos contra el Múrcia de l’eliminatòria dels setzens de final.

Busquets és molt més que un jugador per a la manera de jugar de Valverde. És el futbolista perfecte per superar la pressió del rival, ajudant en la sortida de la pilota com un tercer central i filtrant passades cap a Messi que superen les línies rivals. Però també quan s’ha de jugar amb paciència, movent la pilota de costat a costat i oferint sempre una passada a un company. I és també imprescindible per a Valverde en tasques defensives. Ell ajunta les línies, ell tira l’equip cap endavant per iniciar la pressió, ell redueix espais com ningú perseguint el rival, intuint passades, recuperant pilotes amb les seves cames llargues com si fos un pop, per col·locació. “És un jugador molt important per a nosaltres. Per l’equilibri que ens dona. Boníssim tenir-lo quan un jugador ens pressiona molt amunt”, va dir Valverde del jugador imprescindible.