El mètode Monchi ja comença a donar fruits

Vendre car i fitxar barat, i que el nivell de la plantilla millori any rere any amb jugadors semidesconeguts que, poc després, marxaran deixant beneficis a la caixa per mantenir viu el cicle de l’èxit. Aquest és el somni de tot director esportiu, un objectiu fàcil de descriure, però complicadíssim de dur a terme, i més en el futbol actual, en què els clubs cada vegada inverteixen més diners en joves talents que possiblement no han demostrat encara tenir un valor tan alt en el mercat. És per això que va tenir tantíssim mèrit la tasca que Monchi va dur a terme durant setze temporades en la direcció esportiva del Sevilla, on va construir plantilles que van aixecar cinc Europa Leagues, dues copes del Rei, una supercopa d’Europa i una supercopa d’Espanya, sempre deixant superàvit a la caixa. Finalment, Monchi va decidir canviar d’aires, buscar nous reptes, i després que el seu nom es vinculés a grans clubs com el Barça i el Real Madrid, es va decantar per l’oferta de la Roma, una entitat important, però un parell d’esglaons per sota del màxim nivell. I és que el club giallorosso fa deu temporades que no guanya cap títol i divuit que no assoleix la lliga italiana, una llosa que sembla que no té fi.

La primera mesura que va prendre Monchi, arriscada, va ser contractar Eusebio Di Francesco per a la banqueta, un entrenador jove que havia assolit l’ascens amb el Sassuolo i que coneixia la casa, ja que havia estat jugador de la Roma. I després, és clar, va tocar configurar la plantilla, amb la llegenda Totti penjant les botes i amb jugadors com Salah, Rüdiger, Paredes i Emerson amb ofertes suculentes. A Monchi, però, no li va tremolar el pols. Va traspassar els cinc jugadors per 120 milions d’euros i en va invertir una part en talents com Ünder, Pellegrini, Karsdorp i Schick, a qui va afegir jugadors més madurs com Defrel, Juan Jesús i Gonalons i veterans com Kolarov i Fazio. En total, Monchi va recaptar 155,7 milions d’euros i en va invertir 109,3, a banda de disminuir la mitjana d’edat de la plantilla fins als 26,2 anys.

Quan falten dos mesos per al tancament del curs, el balanç que fan a Roma sobre el primer projecte de Monchi és força positiu, sobretot perquè la remodelació que ha dut a terme el director esportiu gadità ha estat profunda. I és que, tot i ser cert que en la lliga fa massa setmanes que l’equip es va quedar despenjat –és el tercer, a 18 punts de la Juve– i que en la copa la Roma va caure en els vuitens, la seva trajectòria a Europa ha estat brillant, ja que ha assolit un bitllet per als quarts, i després de guanyar en un grup complicadíssim en què va superar el Chelsea i l’Atlético. I tot, a més, amb una plusvàlua a la caixa de 46,4 milions i amb diversos clubs trucant a la porta per mirar de fitxar Alisson i Ünder. Sembla, doncs, que el mètode Monchi ha començat a donar els seus primers fruits a Roma. I això que el seu projecte tot just acaba de començar.