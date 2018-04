Ernesto Valverde acaba de comparèixer fa uns instants en roda de premsa, en la prèvia del transcendental partit de Champions de demà contra la Roma d’Eusebio di Francesco. Aquestes han estat algunes de les seves respostes més interessants:

El Barça, favorit?

“Ser favorit només té valor en les cases d’apostes. No en el futbol. Una jugada al minut u de partit pot canviar tot l’escenari. L’única cosa que ens preocupa és fer un partit extraordinari i passar l’eliminatòria.”

Els perills de la Roma

“La Roma és un equip amb una bona estructura com a bloc. Tenen un bon joc de posició. Són perillosos quan tiren la pressió alta i també en les accions d’estratègia amb homes forts com Dzeko i Fazio.”

Més elogis a la Roma

“Ser un equip italià sempre és una garantia. La Roma és un equip competitiu cent per cent. Només cal veure els vídeos de la majoria dels seus partits d’aquesta temporada per veure el seu potencial. És un equip perillós en atac i solidari al darrere, que quan està ben armat costa superar-lo. Serà una eliminatòria atractiva. Per mi no és cap sorpresa que hagi arribat als quarts de final.”

La importància del retorn de Busquets

“Ahir va entrenar bé. Ara esperem que tingui també bones sensacions en l’entrenament d’aquesta tarda. Creiem que estarà bé per demà. És un jugador fonamental per a nosaltres. Sempre ens dona un nivell alt. És d’aquells jugadors que trobes a faltar quan no hi està al camp.”

El factor Camp Nou

“Demà espero un ambient similar al del dia del Chelsea. Segur que hi haurà una gran entrada. La gent vindrà connectada a l’estadi.”

Suárez i la seva sequera a Europa

“És un jugador que sempre ha tingut bona relació amb el gol. Quan no marcava en la lliga em preguntàveu cada dia per ell i des que va entrar el primer no ha parat de fer gols. Hi ha algun partit en què Suárez no estigui cent per cent motivat? Això és el que ens hauríem de preguntar. Demà espero la millor versió d’ell.”

Alisson

“Em sembla un extraordinari porter. De totes formes nosaltres estem contents amb els dos que tenim aquí.”

El toc d’atenció de Sevilla

“Contra el Sevilla vam fer algunes coses malament i altres bé. D’aquell partit em quedo amb la capacitat que vam demostrar de refer-nos i remuntar. Aixecar aquell partit et dona empenta i ajuda a millorar l’esperit d’equip.”

Sobre la situació contractual d’Umtiti