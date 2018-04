Cordeu-vos el cinturó

El “terrible” mes d’abril, com l’ha qualificat en més d’una ocasió Ernesto Valverde, ja és aquí i, ara sí, comença un carrusel de partits de caixa o faixa en què el Barça es jugarà tota la temporada. I la primera d’aquestes grans finals és la que es disputarà aquest vespre al Camp Nou (20.45 h, beIN Sports), l’anada dels quarts de la Champions, en què el Barça s’enfrontarà amb una Roma que ha aterrat a Barcelona vestida amb pell de xai, traient-se tota la pressió del damunt i deixant als blaugrana el paper de grans favorits per passar d’eliminatòria. I tot i ser cert que el Barça és superior a la Roma, també ho és que Ernesto Valverde i els seus pupils no han caigut en el parany, sent conscients que a aquestes altures de la pel·lícula qualsevol mal partit et deixa fora, i la millor demostració la van viure els blaugrana en primera persona el curs passat, en què el 3-0 de Torí en l’anada dels quarts va esquinçar per segon any consecutiu el somni de tornar a disputar unes semifinals de la màxima competició continental.

El missatge de Valverde, doncs, no podia ser cap altre que sortir a totes, amb els cinc sentits ben afinats, per tal d’assolir un bon resultat de cara a la tornada a Roma. I per aconseguir-ho, el Txingurri disposarà de tota l’artilleria pesada, ja que després que Messi mostrés les millors sensacions a Sevilla, on l’argentí en va tenir prou amb mitja hora per demostrar que les molèsties que té no l’aturaran, ahir va ser el torn de Sergio Busquets, una peça vital en l’esquema de Valverde, i que ahir va entrar en la convocatòria perquè ja està totalment recuperat de la fissura en un dit del peu que es va fer en la tornada dels vuitens contra el Chelsea. Amb Messi i Busquets de tornada, doncs, Valverde alinearà el seu onze de gala, amb l’únic dubte de veure si el tècnic apostarà per enfortir el mig del camp amb Paulinho o si, per contra, afegirà presència ofensiva i desequilibri amb Dembélé. La necessitat d’assolir un bon resultat i el mal estat de forma en què es troba darrerament el brasiler fan indicar que l’escollit, com va succeir en el Barça-Chelsea, serà l’extrem francès. Un dels al·licients del partit serà veure si Luis Suárez es retroba definitivament amb el gol a Europa, ja que l’uruguaià encara no ha marcat aquesta temporada en la lliga de campions. Suárez, de fet, no veu porteria en la Champions des de l’històric 6-1 contra el París Saint-Germain de la temporada passada.

Es treuen la pressió