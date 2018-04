“El rol de favorit només té valor en les cases d’apostes”

Ernesto Valverde està a tan sols catorze partits d’aconseguir el que van fer Pep Guardiola i Luis Enrique també en el seu primer any. La paraula triplet ressona amb força entre les quatre parets del vestidor blaugrana. Hi ha fam d’una tercera triple corona. De portes enfora, però, missatge de cautela. La plantilla sap que un mal partit a Europa et pot deixar fora del somni. Les bufetades de l’any passat a París i a Torí estan presents en la memòria dels futbolistes.

Quan Andrei Txevtxenko va emparellar fa unes setmanes les boles del Barça i la Roma, molts culers van dibuixar un somriure d’orella a orella. Sobre el paper, el Barça és favorit, però la plantilla ja sap com se les gasten, els equips italians. Un home de la prudència de Valverde demanava ahir respecte per la Roma. Era el rival que tothom volia per als quarts, és cert, però el tècnic avisa dels perills de l’equip d’Eusebio Di Francesco: “Ser favorit només té valor en les cases d’apostes. No en el futbol. Una jugada en el minut 1 de partit pot canviar tot l’escenari. L’única cosa que ens preocupa és passar l’eliminatòria. La Roma és un equip amb una bona estructura. Tenen un bon joc de posició. Són perillosos quan tiren la pressió alta i també en les accions d’estratègia amb homes forts com Dzeko i Fazio. Ser un equip italià sempre és una garantia. La Roma és un equip cent per cent competitiu. Només cal veure els vídeos de la majoria dels seus partits d’aquesta temporada per veure el seu potencial. És un equip perillós en atac i solidari al darrere, que quan està ben armat costa superar-lo. Serà una eliminatòria atractiva. Per mi no és cap sorpresa que hagi arribat als quarts de final.”

La bona notícia per a Valverde de cara al partit contra els giallorossi és el retorn confirmat de Sergio Busquets. El de Badia s’ha entrenat amb normalitat els dos últims dies i estarà a disposició del tècnic com el mateix Ernesto deixava entreveure ahir: “Creiem que estarà bé per jugar demà [avui per al lector]. És un jugador fonamental per a nosaltres. Sempre ens dona un nivell alt. És d’aquells jugadors que trobes a faltar quan no és al camp.”

Dos dels altres noms propis del partit seran Luis Suárez i Alisson. L’un no ha marcat encara a Europa aquesta temporada, l’altre és un dels porters amb més ressò mediàtic del moment per la seva projecció. Tots dos estaran a Rússia. Avui, bonic cara a cara. Valverde aposta per l’uruguaià: “Alisson em sembla un porter extraordinari. De tota manera, nosaltres estem contents amb els dos que tenim aquí. Quant a Suárez, només puc dir que quan no marcava en la lliga em preguntàveu cada dia per ell i des que va entrar el primer no ha parat de fer gols. És cert que a Europa no ha marcat, però hi ha algun partit en què Suárez no estigui cent per cent motivat? Segur que el motiva poder marcar per fi, però ell ja surt al camp motivat de per si. Espero veure la millor versió d’ell contra la Roma”.

Ernesto Valverde confia en el factor Suárez per derrotar la Roma, en el factor Messi i en el factor Camp Nou. El tècnic preveu un gran ambient avui a la graderia. Nit de Champions. “Espero un ambient similar al del dia del Chelsea. Segur que hi haurà una gran entrada. La gent vindrà connectada a l’estadi”.