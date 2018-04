Alba-Roberto i Kolarov-Florenzi, talent als carrils

És parlar d’un cara a cara Barça-Roma i la ment et trasllada inevitablement al golàs d’Alessandro Florenzi d’ara fa tres anys a l’Olímpic de Roma. Marc-André ter Stegen té clavat encara a dia d’avui el gol d’aquell 16 de setembre del 2015, que va costar dos punts al Barça en aquella fase de grups. Obús de l’internacional italià des del mig del camp i escorat a la banda que va deixar retratat el porter alemany del Barça. Golàs en majúscules.

Aquella obra d’art diu molt del talent de Florenzi i dona pistes evidents de la seva vocació ofensiva. Ell i Aleksander Kolarov són dos homòlegs de Jordi Alba i Sergi Roberto. Quatre laterals amb projecció ofensiva que generen moltíssim per al seu equip en producció atacant. Els números parlen per si sols. Alba és el tercer millor assistent de la lliga espanyola (8), només darrere de Messi i Pione Sisto. Precisament Leo és el seu millor soci. De les 10 assistències que ha repartit el de l’Hospitalet aquesta temporada sumant també la copa del Rei, la majoria han trobat Messi com a destinatari. Mil vegades hem vist Alba trepitjar la línia de fons i assistir enrere per a l’arribada de Leo. Societat de luxe i acció marca de la casa. Sergi Roberto no queda enrere a la banda dreta. Set assistències, suma ja el de Reus aquesta temporada.

Alerta haurà d’anar també el Barça amb les bandes del Roma en el partit d’aquest vespre. Florenzi i Kolarov tenen llibertat total per pujar a l’atac en el dibuix de Di Francesco. Als seus 32 anys, el lateral serbi viu una segona joventut a Roma després de set temporades al City. El fet que no sigui el futbolista de camp que més minuts ha jugat en la Champions de tota la plantilla del Roma ja ho diu tot. No s’ha perdut cap minut. Ho ha jugat tot, com el porter Alisson. La seva producció ofensiva està a l’altura dels números d’Alba i Roberto: Kolarov suma 8 assistències aquesta temporada i 3 gols. Florenzi, per la seva banda, ha repartit 5 assistències i ha fet un gol. Tots quatre, de fet, han vist porteria aquest curs.