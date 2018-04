Luis Enrique: “Els catalans estan molt avançats al que és Espanya en general”

Luis Enrique, que no s’havia manifestat públicament des que va deixar la banqueta del Barça en finalitzar la passada temporada, va oferir una entrevista al canal de Youtube del ciclista Ibon Zugasti, amb el qual disputa la cursa de bicicleta de muntanya Cape Epic. En la conversa, l’exjugador i extècnic blaugrana comenta que els catalans són “la hòstia” en un to clarament elogiós. “Ara no està ben vist dir-ho, però els catalans són la hòstia. Las persones, la ciutat... Estan molt avançats al que és Espanya en general. Són educats, respectuosos, molt treballadors. Allí hi seguiré”, afegeix.

Respecte a la decisió de deixar la banqueta blaugrana després de tres anuys (entre 2014 i 2017), explica que tot i que pugui semblar difícil d’entendre tenia “claríssima” la decisió i que no se’n penedeix. “Entrenar al Barça és simplement dedicar toda la teva energia a l’equip, al club als jugadors. I quan ja veus que arriba el final toca assimilar-ho, acceptar-ho i comunicar-ho. No hi ha més”, ho argumenta.

De cara al futur, desvetlla que ha rebut l’interès d’algun club. “Però ha de ser una cosa que realment em faci il·lusió. No hi ha cap altre club en que pugui entrenar a millors jugadors que al Barça”, destaca. En aquest sentit, no tanca la porta a entrenar algun dia la selecció espanyola: “Pot ser”.

També explica que Messi fa coses “fora del que és humà” i que entrenar-lo és “facilíssim”, així com també els altres cracs blaugrana: “Aquest tipus de jugadors com Suárez, Iniesta, Leo... Ells tenen una idea individual del joc, no col·lectiva. És clar que no li diré a Messi com ha de driblar. Però ens va fer saber amb el seu comportament que som un col·lectiu. Que som onze i que ell necessita els altres. Quan més pilotes li donéssim, millor”, conclou.