Globus grocs i pancartes per exigir llibertat

En el minut 17:14 del partit contra la Roma, milers de globus grocs van aparèixer a les grades del Camp Nou per acompanyar els càntics de “llibertat”. Va ser fruit de l’acció que havia preparat el CDR Barça de cara al partit d’anada dels quarts de final de la Champions contra el conjunt italià. Un partit de la màxima competició europea té una ressò mundial i era una magnífica ocasió per recordar a tothom que hi ha polítics catalans i els Jordis empresonats i per exigir-ne la llibertat.

Es van veure milers de globus grocs, però haurien pogut ser més si membres de seguretat no n’haguessin requisat en algunes portes –no en totes–, tal com van denunciar alguns aficionats a través de les xarxes socials. L’argument que els van donar és que ho havien de fer “per motius de seguretat”, perquè si algun queia a la gespa el club podria rebre una sanció. I sí que en van caure. I l’àrbitre va aturar un minut el partit perquè els jugadors els petessin. Al marge dels globus, es van veure moltes pancartes de “llibertat presos polítics” i també la de la campanya Free Open Arms.