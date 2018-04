El Barça posa un peu i mig en les semifinals en golejar la Roma (4-1) en un partit gris

El Barça ha posat aquesta nit un peu i mig en les semifinals de la lliga de campions en superar la Roma per 4-1. Tot i el bon resultat, els blaugrana no han signat un bon partit, en veure’s sorpresos per un rival molt ben plantat damunt de la gespa que els ha posat en molts problemes.

La primera part ha estat força ensopida, amb un Barça massa horitzontal i previsible que ha topat amb l’excel·lent teranyina teixida per Di Francesco en el centre del camp. Per aquest motiu, les ocasions dels de Valverde, en comptagotes, han arribat en accions aïllades, com un xut llunyà de Messi que Alisson ha aturat en dos temps (11’) o un altre de Rakitic, creuat, que s’ha estavellat en el pal (18’). I en la tercera oportunitat ha arribat el gol, afortunat, ja que De Rossi ha marcat en pròpia porteria després d’una bona combinació entre Messi i Iniesta.

Més gols que futbol