Valverde sorprèn fent jugar Semedo

Ningú s’esperava la presència de Nelson Semedo a l’onze inicial contra la Roma, però Ernesto Valverde va sorprendre tothom confiant el lateral dret al defensa portuguès, que no jugava des del 24 de febrer després de lesionar-se contra el Girona al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Semedo va demostrar que ha tornat en un bon estat de forma, ja que se’l va veure molt actiu, sumant-se en més d’una ocasió a l’atac. Va ser profund per la banda dreta, on al davant va tenir Sergi Roberto, que en la majoria de partits d’aquesta temporada ha actuat com a lateral. El gran damnificat per aquest plantejament de Valverde va ser Dembélé, que ni tan sols va entrar en el segon temps.

Els jugadors de la Roma van protestar força una jugada en què Semedo va mesurar malament i va fer caure Dzeko. L’àrbitre holandès Danny Makkelie, però, va interpretar que el contacte no havia estat prou fort per fer caure el jugador. Semedo és un jugador que en la Champions té la confiança de Valverde. Ha participat en sis partits. En l’eliminatòria contra el Chelsea no va jugar perquè en un partit estava sancionat i en l’altre, lesionat.