“Preferia el 3-0 al 4-1, res no està fet”

Tenint en compte com va anar el partit, el 4-1 és un resultat una mica enganyós. La diferència entre els dos equips sobre el camp no va ser la que es va acabar reflectint al marcador. I, conscient d’aquesta situació, Ernesto Valverde en la roda de premsa posterior no va tenir cap inconvenient a admetre que havien tingut més dificultats del que hagués pogut semblar. “Ha costat molt. Ells són un bon equip, han començat pressionant molt bé i ens costava superar la primera línia de pressió. En la segona part han arriscat més i els hem castigat en un parell de jugades”, va analitzar.

Les dificultats contra la Roma s’afegeixen a les que ja va posar el Sevilla en la lliga en la passada jornada. Per això Valverde valora molt positivament el resultat d’ahir, malgrat que hauria preferit mantenir la porteria a zero. “Veig el que ens costa guanyar cada partit, veig el que ens va costar empatar contra el Sevilla. En absolut estic pensant molt més enllà del partit contra el Leganés. És un bon resultat, però res no està fet. Preferia el 3-0 al 4-1”, va admetre. Prudent, si encara no es veu en les semifinals, encara menys vol sentir a parlar de triplet. “No tinc cap sensació d’aquest estil.”

Respecte a si havien estat afortunats amb els gols en pròpia porta, el tècnic del Barça va ser molt clar. “Si no t’acostes a la porteria no es marquen gols així. En qualsevol cas, m’és igual. Si el contrari es fa els gols, què hi farem.” Valverde també va confirmar que Busquets havia demanat el canvi. “Estava jugant infiltrat i ha notat unes petites molèsties.” Sobre la jugada de Ter Stegen que va estar a punt de costar un gol, la va qualificar d’estranya. “Ell ho ha fet tot. Ha fet el regat, l’ha perdut i després ha fet una gran aturada.”