Adeu a la malastrugança

Fins al partit d’ahir, Luis Suárrez encadenava deu enfrontaments de la lliga de campions, 392 dies, sense marcar un gol en la màxima competició continental, una autèntica barbaritat tenint en compte que estem parlant d’un dels millors davanters del planeta que, a més, està signant una temporada excel·lent, com certifiquen les 25 dianes que havia marcat entre la lliga i la copa del Rei abans del duel d’ahir. Tot i així, l’uruguaià no celebrava un gol en la Champions League des de la inoblidable remuntada contra el París Saint-Germain, en la tornada dels vuitens de final de la temporada passada. Després, es va quedar a zero en els dos enfrontaments contra la Juventus dels quarts, una mala dinàmica que es va mantenir en els sis partits de la fase de grups de l’edició d’enguany i en els dos partits contra el Chelsea corresponents als vuitens de final.

Per aquest motiu, i perquè Luis Suárez és un futbolista amb una insaciabilitat descomunal, el davanter uruguaià va sortir ahir a totes, i només començar el partit va marcar un gol que va ser ben anul·lat per l’àrbitre per un clar fora de joc. Tot i aquesta acció, ràpidament es va poder veure que el duel d’ahir no seria gens fàcil, ja que la Roma va aconseguir el domini posicional del partit, una situació que, òbviament, va tenir en Luis Suárez un dels màxims damnificats, ja que el davanter va entrar molt poc en joc. L’uruguaià, però, no es va estar de provar fortuna amb un xut creuat, gairebé sense angle, que Alisson va aturar en dos temps. Sense possibilitats de buscar el gol i sense tocar gairebé la pilota, la tasca de Luis Suárez durant bona part de l’enfrontament va ser lluitar sense descans amb Manolas i Fazio, a banda d’emprenyar-se diverses vegades en veure com l’àrbitre no li assenyalava cap de les faltes que li feien.

Un premi valuós