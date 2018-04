Benvinguda fortuna

Piqué va fer el tercer i Suárez es va estrenar en la Champions Busquets va tornar i Valverde va sorprendre amb Semedo

Amb més fortuna que futbol el Barça va posar ahir peu i mig en les semifinals de la lliga de campions. En un partit en què va patir més del que és normal i en què no va crear tantes oportunitats clares per fer quatre gols, va acabar golejant una Roma que es va fer els dos primers gols en pròpia porteria i que va poder marcar gràcies a una rematada de Dzeko, gol que pot donar alguna esperança de remuntada a la seva afició, esperança mínima tenint en compte que hauria de fer tres gols al Barça dimarts vinent i no encaixar-ne cap a l’Estadi Olímpic. Sembla difícil sabent que els d’Ernesto Valverde només han encaixat tres gols en tota la lliga de campions i que no han rebut tres gols en cap partit aquest curs, supercopa, ja molt llunyana, a banda.

La primera part del Barça no va ser gens bona. No li va acabar de sortir bé, a Valverde, la seva aposta. Havia estat molt atrevit el tècnic contra el Chelsea en els vuitens de final i ahir va ser més conservador. Va sorprendre d’entrada la inclusió en l’onze titular de Semedo, que va formar parella per la dreta amb Sergi Roberto. El de Reus va jugar més avançat, deixant Dembélé a la banqueta, però va brillar més en tasques defensives que ofensives. Eusebio Di Francesco, entrenador de la Roma, havia estudiat molt la manera de jugar del Barça i ho va fer tot per impedir que els blaugrana arribessin a la porteria d’Alisson. Va situar la seva defensa molt avançada i va buscar tapar sempre les passades interiors que busquen Messi. Un bon grapat de jugadors romanistes estaven pendents de l’argentí cada vegada que el Barça atacava. Sempre hi havia algú que estirava la cama o posava el cos per impedir una acció de Messi. Si no era Manolas era Fazio. I, si no, Pellegrini, De Rossi o Strootman. Sabia Di Francesco que aturant Messi patiria menys el seu porter, que va haver d’intervenir per primera vegada, precisament en un xut de Messi, en el minut 10.

Estava imprecís el Barça i molt intens l’equip italià. De fet, aquesta intensitat va jugar a favor del Barça en el minut 38. Tenien molts problemes els de Valverde per crear oportunitats i es van veure afortunats amb un gol en pròpia porteria de De Rossi que, quan mirava de tallar una passada d’Iniesta cap a Messi, va introduir la pilota en la porteria d’Alisson. Un premi inesperat per a un Barça que havia rematat dues vegades més a porteria. Una al pal, de Rakitic, tot just quan el Camp Nou demanava la llibertat dels presos polítics amb crits, globus grocs i pancartes, i una altra de Luis Suárez que Alisson va desviar a córner.

No havia fet una bona primera part el Barça i tampoc va començar bé la segona l’equip de Valverde. L’exjugador del Sevilla Perotti hauria pogut marcar de cap només de començar. Però la fortuna es va tornar a aliar amb el Barça en el minut 11. Una bona centrada de Rakitic, l’esperava Umtiti a boca de canó. El central Manolas va rematar contra el pal de la seva porteria quan mirava d’impedir la rematada del francès i el refús va tornar a tocar en el grec per convertir-se en el segon gol del Barça. Umtiti el va celebrar com si hagués estat seu agafant-se l’escut. Possiblement una declaració d’intencions ara que s’està parlant de la seva més que obligada renovació. El segon gol va deixar molt tocada la Roma. Hi havia raons de sobres. No estava fent les coses tan malament per haver encaixat dos gols. I els dos els havien fet els seus jugadors a la seva pròpia porteria. Va quedar tan tocat l’equip de Di Francesco que tot seguit va encaixar el tercer. En un contraatac que va seguir perfectament Piqué. Si Umtiti havia estat protagonista en el segon, l’altre central ho va ser en el tercer, marcant el seu tercer gol a la Roma recollint un refús d’Alisson a xut de Luis Suárez. El porter brasiler, per cert, bloca poques pilotes.

El tercer gol del Barça semblava deixar l’eliminatòria sentenciada, però es va embolicar el mateix equip blaugrana després de la sortida del camp de Sergio Busquets. El de Badia tornava a l’equip després de la lesió que es va fer contra el Chelsea en un dit del peu dret. Va jugar infiltrat i va aguantar fins quan va poder i el va deixar el dolor, deixant el seu lloc a Paulinho. I, com va passar a Sevilla, l’equip es va trencar molt més del que seria desitjable sense ell al camp. Ter Stegen va contribuir a portar el nerviosisme a la graderia amb una errada en la sortida de pilota que ell mateix va esmenar amb una gran aturada a xut de Defrel. Perdia el Barça pilotes perilloses i Piqué demanava als seus companys que tinguessin seny per no encaixar cap gol. Però va jugar tant el Barça amb foc que es va cremar quan faltaven 10 minuts per al final. Dzeko, l’home gol de la Roma, va fer un gol per a l’esperança italiana, que es va veure reduïda a poc més que un miracle quan 7 minuts després Suárez aprofitava un refús dins de l’àrea per batre Alisson amb un gran xut amb l’esquerra. Era el primer gol de l’uruguaià aquest curs en la lliga de campions, un gol que retornava a l’equip blaugrana un còmode avantatge pensant en el partit de tornada de dimarts vinent i que convertia el marcador en una golejada que ahir els de Valverde no van merèixer. Però ja se sap que per guanyar la Champions sempre has de tenir un punt de sort.