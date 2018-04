Missatge d’Umtiti al club i a l’afició blaugrana

Samuel Umtiti va córrer esperitat a celebrar un gol que no va marcar. El segon gol del Barça contra la Roma va ser obra de Manolas en pròpia porteria. És cert que si no l’hagués tocat el grec, Umtiti hauria batut Alisson, però el central blaugrana en cap cas va tocar la pilota. Això sí, es va poder veure que tenia ganes d’enviar un missatge després del gol, ara que ha començat a negociar la seva renovació i millora de contracte amb el club. Umtiti va córrer cap a la tribuna i va mostrar l’escut del Barça a l’afició blaugrana, un gest que com després va dir, en declaracions a una televisió francesa, tenia una simbologia. “La celebració és per dir que estimo aquest club. Em limito a jugar i a exprimir-me al cent per cent i a fer-ho bé en un club com el Barça”, va dir Umtiti, que no va donar cap pista sobre com van les negociacions. “Jo em limito a jugar, això és el que importa. La resta de coses que surten a la premsa, algunes són veritat i d’altres són mentida. Jo estic centrat en el futbol”, va continuar explicant el francès.

Tranquil·litat