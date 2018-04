Mig segle sense Benítez

Fins a l’aparició de Dani Alves, Julio César Benítezera considerat el millor lateral dret de la història del Barça

Avui fa mig segle just de la mort de Julio César Benítez, l’únic futbolista traspassat mentre estava en actiu durant la llarga història del FC Barcelona. La desgràcia del lateral dret uruguaià va provocar una autèntica commoció a la societat de l’època, en aquell barcelonisme perdedor que vivia la llarga travessa del desert dels anys seixanta. El decés es va produir un dissabte, hores abans del decisiu Barça-Madrid de la lliga 1967/68, que va quedar ajornat 48 hores i es va saldar amb un empat a un gol, un resultat que, quan faltaven només dues jornades per acabar la temporada, lliurava una nova lliga als blancs. Durant els dies previs, la premsa i la societat de l’època havien centrat tota l’atenció en la imperiosa necessitat de guanyar. Benítez no s’entrenava i el club parlava d’una infecció intestinal per justificar la seva absència. Tampoc la premsa va anar més enllà, d’aquí ve que la fatal notícia fos una immensa, inesperada sotragada emocional. Per justificar allò que resultava injustificable en un esportista de només 27 anys, es va recórrer sense miraments a les mentides pietoses. Eren altres temps, amb un control de la informació sota dictadura de caràcter ridículament paternalista. Així, es va parlar d’una intoxicació per haver menjat musclos en mal estat i van córrer tota mena de llegendes urbanes, algunes mantingudes anys i panys: que si un enverinament en un complot madridista, que si Benítez s’entenia amb l’amant d’algun peix gros del règim que havia decidit venjar-se’n... Res de res. Simplement, tal com va declarar gràficament un dels metges que l’atenia, Julio César era com “un cotxe amb gran xassís i pèssim motor”. El comunicat de l’equip mèdic que el va atendre en les últimes hores parlava de “mort per fibril·lació ventricular consecutiva a una septicopiohèmia intensíssima d’etiologia que la rapidesa del quadre ha impedit establir”.

Benítez havia tingut ja dues hepatitis malgrat la seva joventut i no es cuidava gens, ni feia cap cas dels advertiments dels metges. En efecte, el seu xassís mulat era espectacular. Fitxat del Saragossa per recomanació de César Rodríguez, Benítez era un comodí que podia jugar en qualsevol lloc, tot i que es va especialitzar finalment a portar el 2 a l’esquena, picar faltes amb una potència descomunal i, com a especialitat de la casa, ocupar-se d’un impossible, aturar amb èxit la rapidesa de Paco Gento, l’extrem esquerre del Real Madrid convertit durant anys en un malson per a l’afició blaugrana. Lluny de l’estadi, on era un dels futbolistes més carismàtics i admirats en època de vagues magres, l’uruguaià encarnava el tòpic de la “joguina trencada”, el jove famós i milionari al qual no li faltava de res i espremia la vida a fons, bevent i menjant de manera desaforada. La commoció del seu traspàs entre els aficionats culers va ser tremenda. El club va decidir instal·lar la capella ardent a la llotja presidencial del Camp Nou i una gernació estimada en més de 150.000 persones va retre-li el darrer homenatge en les 30 hores que el cos insepult va ser exposat.

El secretisme que va envoltar la seva mort es va dissipar, finalment, gràcies als testimonis directes que van viure el ràpid declivi del crac. A banda del sobtat empitjorament i un quadre clínic que apuntava a una fallida multiorgànica, un membre del cos mèdic d’aquell Barça li va posar una injecció amb tanta desgràcia que li va insuflar a la vena una bombolla d’aire letal, mala praxi que es va mantenir lluny de l’opinió pública. I això, quan Benítez ja estava molt greu a causa d’un deteriorament desenvolupat a velocitat de vertigen. Enrere quedaven set campanyes al servei dels colors blaugrana, amb un total de 258 partits disputats, 28 gols i un exigu palmarès, tan habitual en aquells dissortats temps, reduït a la copa de Fires del 1966 i dues copes d’Espanya, aleshores del Generalísimo. Fins al triomf de Dani Alves en la seva posició, Julio César Benítez era considerat el millor lateral dret que mai havia tingut el Barça. D’aquí ve el xoc de la gent blaugrana. D’aquí venen tants rumors i cabòries que, mig segle després, encara es resisteixen a desaparèixer davant la realitat dels fets contrastats.