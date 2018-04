Tants gols com Paulinho

Les cròniques posteriors al Barça-Roma coincidien a l’hora de destacar que l’ampli resultat assolit al Camp Nou (4-1) va ser un gran botí en relació amb la imatge més aviat discreta oferta pels blaugrana. De fet, els dos primers gols dels d’Ernesto Valverde no els van marcar cap dels seus jugadors, sinó De Rossi (38’) i Manolas (55’). Dues accions que amplien a vuit els gols en pròpia porteria que han afavorit el Barça des que va arrencar la temporada. Cinc corresponen a la Champions i tres a la lliga.

Es tracta d’una xifra molt superior a la de l’any passat, quan els autogols a favor dels blaugrana van ser tres, coincidint amb els partits de lliga contra l’Eibar (Juncà), l’Sporting (Juan Rodríguez) i l’Alavés (Alexis). De fet, són tants com els que acumula Paulinho, que amb vuit dianes –totes en la lliga– s’erigeix, a hores d’ara, en el tercer màxim realitzador de la plantilla blaugrana aquesta campanya, només superat per Luis Suárez (22) i Leo Messi (26).

En la roda de premsa posterior al duel de Champions de dimecres, Valverde va evidenciar que “si no t’apropes a la porteria no entren el gols” per tal de reflectir el mèrit que també van tenir els seus homes a l’hora de propiciar els autogols de la Roma. En aquest sentit, en el de l’1-0 De Rossi va desviar al fons de la seva porteria quan intentava tallar una assistència d’Iniesta cap a Messi quan l’argentí ja encarava la porteria, mentre que en l’acció de l’2-0 de Manolas, primer és Umtiti qui està a punt de fer el gol. “Tant és si els marca l’altre equip en pròpia porteria”, era la conclusió que treia Valverde al final de la seva compareixença.

No hi ha dubte que els gols en pròpia porteria de la Roma van tenir un gran valor, sobretot pel fet d’obrir la llauna. Però també n’hi ha d’anteriors que han tingut un pes important en el resultat final del partit a favor dels blaugrana. Destaca el de Sebastián Coates, coincidint amb l’Sporting de Portugal-Barça de la segona jornada de la fase de grups de la Champions (27 de setembre). De fet, l’autogol de l’uruguaià va acabar per atorgar el triomf al Barça per 0-1. El conjunt portuguès tornaria a patir un autogol en la visita posterior al Camp Nou, en aquest cas a càrrec de Mathieu ja en el temps afegit. De la mateixa manera, Nikolaou va inaugurar el marcador en l’Olympiacòs-Barça –també de la fase de grups–, mentre que posteriorment Messi i Digne van certificar el triomf (3-1).

Pel que fa a la lliga, el primer gol a favor dels blaugrana en el present campionat va anar a càrrec del lateral del Betis Tosca, que va desviar al fons de la pròpia porteria una centrada de Deulofeu cap a Messi. I en la visita del Barça a Montilivi (jornada 6), dos autogols, d’Aday i d’Iraizoz, van fer pujar un 0-2, que posteriorment Suárez va completar amb el definitiu 0-3.

Un pal més a la llista