No volen córrer riscos amb Sergio Busquets

Cada cop que Sergio Busquets no hi és, queda clar que al Barça li fa falta. Contra el Sevilla es va tornar a fer palesa la importància del de Badia del Vallès a l’equip blaugrana, i per això Ernesto Valverde volia comptar tant sí com no amb ell de cara al partit d’anada dels quarts de final de la Champions. Contra la Roma es va notar, i molt, la presència de Busquets, i per això el cos tècnic té molt clar que no correrà riscos amb ell. Perquè quan es diu que ningú és imprescindible és una realitat, però és tan cert com que Busquets és, probablement, un dels futbolistes més influents en el joc de l’equip.

El migcampista no marca gols, no fa les jugades més espectaculars i no està en les travesses dels millors jugadors del món, però pocs futbolistes tenen una incidència tan gran en el joc com la que té Sergio Busquets. De fet, al Barça, com s’ha vist en alguna ocasió aquesta temporada i, recentment, com es va veure al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, ell i Messi són dues de les peces més importants. El Barça de l’última dècada no s’entendria, de fet, sense la presència de Busquets, que tantes i tantes vegades ha despertat l’admiració de propis i estranys. Valverde sap, doncs, que que hi sigui o no el 5 blaugrana pot ser determinant per a un equip que avui dia encara opta al triplet i que vol lluitar amb tot per tornar a aconseguir-lo per tercer cop.

Tal com va explicar el tècnic blaugrana en la roda de premsa posterior a la golejada contra la Roma de Di Francesco, Sergio Busquets, que es va fer una fractura en un dit del peu dret en el partit de tornada contra el Chelsea– va disputar el matx infiltrat per tal de poder estar a disposició del tècnic, però es va veure obligat a demanar el canvi –va ser substituït per Paulinho en el minut 66– en notar unes petites molèsties, tot i que la lesió no es va agreujar. I són precisament aquestes molèsties les que el mantindran fora de la llista de convocats del tècnic de cara al partit de demà contra el Leganés al Camp Nou. Valverde és conscient de la importància del migcampista català i prefereix poder disposar d’ell en el partit de dimarts, malgrat que el 4-1 deixa l’eliminatòria molt ben encarrilada per als catalans.

Aquesta lesió del de Badia del Vallès ha arribat en un tram final de temporada en què, en espera que el Barça confirmi el seu pas a les semifinals de la Champions, als blaugrana els esperen setmanes de partits exigents –per exemple, la final de la copa del Rei el 21 d’abril–, i ningú al club vol que Busquets corri el més mínim perill d’agreujar la lesió. De moment, doncs, precaució.