Pendents de la UEFA

Una de les accions reivindicatives que es van viure dimecres a les grades del Camp Nou coincidint amb el Barça-Roma de Champions va ser l’aparició de globus grocs en el minut 17:14 de la primera part per acompanyar els càntics de “llibertat” pels presos polítics catalans. Alguns d’aquests globus van acabar caient a la gespa, cosa que va fer que l’àrbitre, l’holandès Danny Makkelie, aturés el joc durant uns segons. Un fet que es va fer constar a l’acta arbitral del matx i que podria implicar algun tipus de sanció per part de la UEFA al Barça a causa de l’esmentada caiguda dels globus al camp (no pas per l’exhibició a les grades).

En aquest context, el club blaugrana confia que no hi hagi sanció i addueix diversos atenuants. D’una banda, perquè la caiguda dels globus al camp no va implicar que s’hagués d’afegir cap minut extra al partit. A més, s’espera que la UEFA apreciï la tasca de prevenció que va fer el club en relació amb la iniciativa dels globus grocs. En aquest sentit, a les portes d’entrada es va advertir els aficionats que no es podien llançar globus a la gespa i en molts d’aquests accessos es van requisar, tal com van denunciar alguns aficionats a les xarxes socials. Un dels arguments que es va donar va ser precisament el risc de sanció en cas que molts anessin a parar a la gespa.