Vola lliure per Europa

Quan Gerard Piqué va ser ovacionat ara fa deu dies al Wanda Metropolitano en l’amistós Espanya-Argentina de preparació per al mundial de Rússia, en el moment de la seva substitució per Azpilicueta, molts es van sorprendre. Ell segurament el primer, tot i que no va dubtar a tornar els aplaudiments a la grada com a bon gentleman. Però que fins i tot aquells que t’estimen més aviat poc, et reconeguin la feina, és un bon indicador. Aquella ovació tancada a Piqué al camp de l’Atlético de Madrid és un bon termòmetre per entendre el moment dolç de joc i de forma que passa el central català del FC Barcelona. Dimecres, l’ovació se la va endur a casa, al Camp Nou. El seu partidàs contra la Roma va merèixer el reconeixement dels culers. Partidàs amb el premi del gol.

Piqué va ser segurament l’home més destacat del Barça en el partit. Almenys així ho ha entès la UEFA, que l’ha nominat com un dels quatre millors futbolistes de l’anada d’aquests quarts de final, juntament amb Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah i James Rodríguez. Només cal mirar les estadístiques del partit per comprovar la fantàstica actuació del dorsal 3 del Barça. En un duel en què tot l’equip per norma general va estar molt imprecís en la passada i poc fluid en la circulació, Piqué va destacar per tot el contrari. Ell va ser l’únic futbolista de l’onze inicial que no va cometre cap pèrdua. Cap pilota perduda en noranta minuts. Cent per cent d’efectivitat en la passada. Lluny de les dotze pèrdues, per exemple, de Messi. Piqué no només va estar fi en la combinació, sinó que també va ser el futbolista del Barça que més pilotes va recuperar, amb un total de catorze. Bé en la passada, bé en el tall, bé en l’anticipació i extraordinari en la marca al bosnià Dzeko [193 cm] i en el joc aeri.

Piqué va tenir transcendència directa també en el resultat final. Seu va ser el tercer gol del Barça en el partit. Premi gros en el minut 59. Premi a l’atreviment a la seva excursió a l’atac. En el moment oportú i al lloc idoni. Piqué va aprofitar el refús d’Alisson després del xut de Luis Suárez per rematar a plaer al fons de la xarxa i sentenciar la Roma. Segurament un dels gols més senzills que deu haver marcat en la seva carrera, però aquest també suma. I és que amb el gol de dimecres Gerard Piqué ja acumula quatre gols aquesta temporada: dos en la lliga (contra l’Espanyol), un en la copa del Rei (contra el Múrcia) i un a Europa (contra la Roma).

Precisament la Roma és la víctima preferida de Piqué en la Champions, en què ja ha marcat tres gols al conjunt italià. El primer, fa tot just deu temporades, quan aleshores militava al Manchester United d’Alex Ferguson. Era un 12 de desembre del 2007. L’altre, va ser fa tres anys, en aquell 6-1 del Barça a l’equip aleshores dirigit per Rudy Garcia en un partit de la fase de grups.

El català ja acumula dotze dianes en la màxima competició continental i és el defensa en actiu més golejador de la Champions League, juntament amb el seu excompany Dani Alves. Només els exmadridistes Roberto Carlos (16) i Iván Helguera (15) han marcat més gols a Europa. A Sergio Ramos (11) ja el mira pel retrovisor.

Piqué és el sisè futbolista de la plantilla que més minuts acumula en l’actual edició de la lliga de campions, amb 646 [el superen Suárez, Umtiti, Messi, Sergio i Rakitic, per aquest ordre]. El català ha jugat vuit dels nou partits que ha disputat l’equip. Només es va perdre el partit al Pireu contra l’Olympiacòs (0-0).

