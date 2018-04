“L’equip madrileny que vull que perdi aquesta jornada és el Leganés”

Els culers no han tingut gairebé temps per assaborir amb la plenitud que mereix el 4-1 de dimecres contra la Roma i ja toca pensar una altra vegada en la lliga. No han transcorregut ni 48 hores del partit de dimecres i toca de nou canviar el xip de la competició. Aquest serà un mes d’abril frenètic. Demà, el torn de la visita del Leganés al Camp Nou. Ernesto Valverde ha parlat, entre altres assumptes, del proper rival dels blaugrana a la lliga tot just fa uns instants en la roda de premsa prèvia al partit. Aquestes han estat algunes de les seves respostes més interessants:

Sobre el Leganés

“M’espero el Leganés de tota la temporada. És un equip que juga amb les línies molts juntes i la idea que tenim és que vindran aquí al Camp Nou a fer el seu partit i a intentar sorprendre’ns a la contra. És un equip que juga amb entusiasme i estan fent una molt bona temporada”.

Jornada clau?

“El nostre únic objectiu és sumar demà els tres punts. Ara mateix queden vuit partits i n’hem de guanyar almenys cinc. Ens fan falta 15 punts per ser campions. Si guanyem demà ja només ens quedaran quatre partits per guanyar”.

El derbi madrileny Real Madrid-Atlético

“Qui vull que guanyi? Sobre això tinc poc a dir. L’únic equip madrileny que no vull que guanyi aquesta jornada és el leganés”.

Igualar el rècord històric de la Real Sociedad

“No és una qüestió que ens obsessioni. El que està clar és que estem davant d’unes xifres importants. Veurem si som capaços de fer-ho”.

Rotacions?

“L’equip està bé. És normal està una mica cansats a aquestes alçades de la temporada, però estem bé. Només tenim el tema de Busquets en el qual hi estem una mica més a sobre, però la resta bé”.

El partit de tornada a l’Olímpic de Roma

“Ara mateix no pensem en aquell partit. Tenim clar que l’eliminatòria no està decidida perquè sabem que la Roma ja va ser capaç de fer-li tres gols al Chelsea en la fase de grups, però ara ens preocupa el Leganés.”

Messi

“Ja va descansar amb la seva selecció, va descansar també a Sevilla i contra la Roma va jugar tot el partit. Veurem demà què decidim però en principi està bé. És un jugador que necessita està actiu.”

Descans per Rakitic?

“És un jugador que acumula molt desgast, és cert. Ha jugat molts partits, però el tema és que el veiem jugar i rendeix perfectament. Ho està fent bé. Veurem què decidim també en aquest cas de cara a demà”.

Vermaelen, possible alternativa a Piqué o Umtiti?