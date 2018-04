L’embranzida necessària

L’empat al Sánchez Pizjuán de dissabte i la golejada contra la Roma de dimecres han deixat una certa sensació agredolça entre el barcelonisme. Per una banda, l’equip blaugrana ha demostrat una fam, una efectivitat i una competitivitat envejables, a banda d’haver donat una altra passa endavant de cara a la consecució de la lliga i una altra de gegant per obtenir un bitllet per a les semifinals de la Champions League. Ara bé, resultats a banda, també és cert que el Barça no ha jugat bé en cap dels dos partits, en què tant el Sevilla com la Roma van ser capaços de trencar la solidesa defensiva dels blaugrana, generant un munt d’ocasions i aturant en molts moments el cabal ofensiu dels d’Ernesto Valverde. Bona part d’aquests dubtes cal situar-los en l’estat físic de dues peces fonamentals, Sergio Busquets i Leo Messi. El primer, convalescent d’una fissura en un dit d’un peu, va ser baixa a Sevilla i va jugar infiltrat contra la Roma, mentre que l’argentí va forçar durant mitja hora al Pizjuán per rescatar el Barça i va patir molt dimecres per escapolir-se de la teranyina teixida per Di Francesco.

El partit d’aquest vespre contra el Leganés (20.45 h, Movistar Partidazo), doncs, es presenta com una oportunitat fantàstica per agafar embranzida de cara al terrorífic calendari que es presenta a l’horitzó, un duel ideal per recuperar sensacions i, de passada, perquè Valverde doni descans a alguns dels jugadors més castigats físicament. A més, una victòria tindria un premi extra, ja que la disputa del derbi madrileny de demà entre l’Atlético i el Real Madrid assegura que el Barça augmenti les distàncies respecte a algun dels seus perseguidors, el que encara el podria acostar més al títol de lliga. Tot i que l’eliminatòria contra la Roma està força encarrilada, s’espera que Ernesto Valverde faci algunes rotacions aquest vespre. Qui descansarà segur és Sergio Busquets, que, després de forçar dimecres, ahir no va entrar en la convocatòria per acabar de recuperar-se de la lesió que es va fer en un dit d’un peu. El problema, però, és que l’absència del migcampista vallesà provocarà molt probablement la titularitat de Rakitic, un altre dels jugadors que necessitaria aturar-se. Sí que podrà agafar oxigen, en canvi, Iniesta, que cedirà el seu lloc en l’onze a Coutinho. Falta per veure quin jugador escull Valverde per completar el mig del camp, amb Paulinho, Denis Suárez i André Gomes com a candidats. Un altre titular que podria descansar és Piqué, convalescent des de fa setmanes d’un cop en un genoll i que podria ser substituït per Vermaelen, així com també Sergi Roberto, que amb Semedo recuperat podria començar el duel a la banqueta. I en atac, tot fa pensar que Valverde apostarà per Dembélé, Luis Suárez i Leo Messi, que després d’acumular massa inactivitat en la darrera aturada ara necessita minuts de competició per recuperar el to físic.

El perill de la calma