Busquets queda fora de la llista, en la qual tampoc entren Mina, Vidal ni Digne

No per esperada, la notícia és menys notícia. I el fet que Sergio Busquets no entri en una llista de convocats és un fet noticiable. Després de jugar infiltrat contra la Roma i d’haver de demanar el canvi, el cos tècnic blaugrana tenia molt clar que el català no jugaria avui contra el Leganés i, de fet, ahir va fer tasques específiques amb Juanjo Brau per mirar d’accelerar i completar, ja del tot, la recuperació de la fissura al peu. El de Badia del Vallès, doncs, es reserva per a la tornada dels quarts de final de la propera setmana i tothom té clar al club que no es correrà cap risc innecessari. La importància del futbolista vallesà és enorme, i per això Valverde, els metges i el mateix Busquets prefereixen no forçar i que el jugador disputi, únicament, els partits més complicats i en què sigui més imprescindible i, ni pel rival ni per la situació en la lliga, sembla que el d’avui sigui un d’aquests.

La de Busquets és l’absència més destacada, tot i que esperada, de la llista de Valverde per al matx d’aquest vespre, en què tampoc van entrar Lucas Digne –té una lesió muscular al recte anterior de la cama esquerra i que encara en té per un parell de setmanes–, Aleix Vidal i Yerry Mina, que ja encadenen tres partits consecutius quedant-se fora de la llista. De fet, el colombià és un habitual de la graderia del Camp Nou, perquè des que va aterrar al Barça en el mercat d’hivern només ha disputat dos partits: contra el València en la copa del Rei (va jugar només set minuts) i contra el Getafe en la lliga, en què va jugar tot el partit.

Per la seva banda, el brasiler Philippe Coutinho entra en la convocatòria d’Ernesto Valverde després de no poder jugar la Champions League per haver-ho fet ja aquesta temporada amb el Liverpool.