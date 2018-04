“El derbi? L’equip madrileny que vull que perdi és el Leganés”

Donar descans a alguns titulars i apostar per les rotacions, o donar continuïtat a l’onze habitual com a garantia per evitar riscos i no cometre cap pas en fals contra el Leganés? En un cantó de la balança hi ha el fet que l’equip va jugar dimecres competició europea, que molts dels pesos pesants de la plantilla arriben molt carregats de partits a aquest tram de la temporada i que dimarts hi torna a haver partit important. A l’altre cantó, l’Atlético de Madrid visita demà el Bernabéu i s’hi podria deixar uns punts; i això ara sí que suposaria la seva renúncia definitiva a la lluita pel títol. El Barça sap que el derbi madrileny pot ser l’estocada definitiva a l’equip de Simeone, però una hipotètica ensopegada de l’Atlético hauria d’anar acompanyada tant sí com no d’una victòria blaugrana. Aquesta pot ser una jornada decisiva, però Ernesto Valverde també sap que d’aquí a finals del mes de maig hi haurà poques ocasions tan propícies com aquesta per poder donar alguna petita treva física a algun dels seus homes importants. El Leganés, i més al Camp Nou, convida a les rotacions. A l’horitzó immediat espera la tornada dels quarts de l’Olímpic de Roma i el partit de lliga del dissabte vinent contra el València. El debat està obert i és Valverde qui té la paraula.

La possibilitat de fer rotacions va estar molt present ahir en la roda de premsa prèvia al partit d’aquest vespre contra l’equip de Garitano. A Valverde se li va preguntar per molts jugadors: Busquets, Messi, Rakitic, Denis, Vermaelen, Dembélé... i totes les preguntes eren en la mateixa direcció. Descans per a uns i minuts per als altres? Interpretant les seves declaracions, sembla que alguna novetat sí que hi haurà: “Rakitic és un jugador que acumula molt de desgast, és cert. Ha jugat molts partits, però el tema és que el veiem jugar i rendeix perfectament. Ho està fent bé. Veurem què decidim al final.” “L’opció de Vermaelen a la defensa és una possibilitat que preveiem. Ens ha donat un rendiment molt bo quan ha jugat. És un jugador fiable en aquest sentit.” “Quant a Messi, ja va descansar amb la seva selecció, va descansar també a Sevilla i contra la Roma va jugar tot el partit. Veurem què decidim, però en principi està bé. Ell necessita estar actiu.”

Valverde va admetre que l’equip no està tant fresc de cames com fa uns mesos i que és normal en aquest punt de la temporada, però assegura que, excepte Busquets, amb qui aniran amb més precaució –no ha entrat en la convocatòria–, la resta de l’equip està bé. Al mig del camp sonen molts candidats a treure el cap. Des d’André Gomes fins a Denis. També va parlar del gallec: “Ens ha ajudat molt en les dues estonetes que va jugar contra el Sevilla i la Roma. Confiem que d’aquí al final pugui tenir més protagonisme.”

Sobre el derbi madrileny de demà, Ernesto ho té clar: “Qui vull que guanyi? Sobre això tinc poc a dir. L’únic equip madrileny que no vull que guanyi aquesta jornada és el Leganés.” Sigui com sigui, el que és evident és que el vestidor veurà amb expectació el partit de demà. I ara mateix hi ha molta divisió, com al carrer. Alguns preferirien un empat, altres una derrota blanca que tallés la bona inèrcia del Madrid després del 0-3 a Torí, i altres una derrota de l’Atlético per deixar ja ara sí la lliga virtualment decidida si és que no ho està ja.

Pel que fa al partit del Camp Nou, Ernesto va parlar ahir del rival que espera trobar-se: “M’espero el Leganés de tota la temporada. És un equip que juga amb les línies molt juntes i la idea que tenim és que vindran aquí al Camp Nou a fer el seu partit i a intentar sorprendre’ns al contraatac. És un equip que juga amb entusiasme i està fent un molt bon any.” “Ara mateix no pensem en el partit de dimarts. Tenim clar que l’eliminatòria no està decidida, perquè sabem que la Roma ja va ser capaç de fer tres gols al Chelsea en la fase de grups, però ara ens preocupa el Leganés.” “El nostre únic objectiu és sumar aquests tres punts. Ara mateix queden vuit partits i n’hem de guanyar almenys cinc. Ens fan falta 15 punts per ser campions. Si guanyem ja només ens quedaran quatre partits per vèncer.”

Valverde només pensa en el partit contra els de Garitano. Ni tan sols el repte d’igualar l’històric rècord d’imbatibilitat de la Real Sociedad el despista del seu objectiu: “No és una cosa que ens obsessioni. El que és clar és que són unes xifres importants. Veurem si som capaços de fer-ho, però no hi pensem gaire, en aquestes coses. Ara és quan ens queda la part més difícil, però també la més bonica.”