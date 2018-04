Valverde aprofita l’última ocasió de sacsejar l’equip

Ernesto Valverde va aprofitar la visita del Leganés al Camp Nou per fer diversos canvis en l’equip. Poc amant de les rotacions, el tècnic sabia que aquesta seria una de les últimes possibilitats que tindria per donar descans a alguna de les peces més importants de l’equip abans d’iniciar el tram decisiu de la temporada, amb els propers partits de Champions, començant pel de dimarts a Roma, els de lliga contra el València a casa i el Celta a Vigo i la final de la copa del Rei el dia 21 contra el Sevilla.

Totes les línies es van veure afectades. En defensa hi va haver tres canvis, de noms i de posicions. A la dreta es va mantenir en l’onze Semedo, que va tornar a demostrar que la lesió ja és història, sent profund en atac i sòlid al darrere. Fent parella a l’eix amb Piqué va tornar Vermaelen, que va donar descans a Umtiti. El central belga no jugava des del partit contra Las Palmas, precisament en l’última ocasió que Valverde va sacsejar bastant l’equip. I Vermaelen va tornar a oferir una actuació més que convincent. En el lateral esquerre, i absent Digne per lesió, la polivalència de Sergi Roberto va anar a meravella a l’entrenador del Barça. Roberto va complir a la perfecció en aquest canvi de perfil de banda. De fet, en alguna ocasió –a San Mamés, per exemple– ja li havia tocat jugar a l’esquerra. Era important donar descans a Jordi Alba, que és el setè jugador de la plantilla amb més minuts aquesta temporada. El de l’Hospitalet és una figura clau en l’esquema dels blaugrana per la seva arribada i entesa amb Messi i en els propers partits necessita estar al màxim. Només ha descansat en un dels últims dotze partits i l’únic que es va perdre va ser per acumulació de targetes grogues al camp de Las Palmas. Contra el Leganés va entrar per jugar l’últim quart d’hora.

Al mig del camp, Valverde no va voler arriscar amb Busquets i va fer entrar André Gomes perquè acompanyés Rakitic al centre del camp. El portuguès, reconciliat ja amb el Camp Nou, no era titular en la lliga des del 21 de gener contra el Betis. André Gomes va fer un partit molt responsable, més sacrificat a l’hora d’ajudar en defensa i menys brillant en les tasques de creació, tot i que va tenir el gol a tocar en un xut que va acabar al cos d’un rival. Aquest paper va quedar reservat a Coutinho, que va jugar en el lloc d’Iniesta, que es va quedar a la banqueta fins al 36’ de la segona. El brasiler va fer l’assistència en el segon gol de Messi. Enganxat a la banda dreta va tornar a jugar Dembélé, que va alternar bones accions individuals gràcies a la capacitat de desbordar amb velocitat i driblatge, i també posant pausa en el seu futbol, com a vegades es requereix.

Tots els canvis introduïts per Valverde van funcionar i permetran que de cara als propers partits decisius tots els jugadors de la plantilla arribin frescos de cames i disposats a menjar-se el món.