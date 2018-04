Triomf blaugrana i rècord contra el Leganés (3-1)

El Barça, impulsat per un hat trick de Leo Messi, va igualar ahir el rècord històric d’imbatibilitat a la lliga després de superar el Leganés al Camp Nou (3-1). En total el conjunt blaugrana ja encadena 38 jornades sense conèixer la derrota, les mateixes que va acreditar la Real Sociedad entre les temporades 1978/79 i 1979/80. L’equip blaugrana ho ha assolit sumant els set últims partits del passat campionat (amb Luis Enrique a la banqueta) i les 31 del present (ja amb Ernesto Valverde). El balanç d’aquesta ratxa es de 31 victòries i 7 empats i millora la del club basc (22 victòries 16 empats).

L’equip blaugrana va encaminar el triomf a la primera part amb dos gols de Messi que van reflectir el clar domini dels de Valverde sobre la gespa. El crac argentí va obrir el marcador en executar un gran xut de falta directe des de la frontal de l’àrea visitant que el porter Cuéllar no poder contrarestar (16’). Tot just cinc minuts més tard (31’) va tornar a perforar la porteria del Leganés per tal de fer el 2-0, aquest cop en rematar una bona assistència a l’espai de Coutinho. A la segona part, el Zhar va redir distàncies (2-1) amb un xut creuat des de la frontal que no va poder refusar Ter Stegen (68’). Una acció aïllada que va donar una mica de tensió al tram final del duel, fins que novament Messi (assistit per Dembélé) va retornar la tranquil·litat a l’estadi fent el 3-1 al minut 87.

Ernesto Valverde va introduir diversos canvis respecte a l’onze habitual, amb la vista posada a properes cites com a la de la Roma del proper dimarts coincidint amb la tornada dels quarts de la Champions. En aquest context, Sergi Roberto va traslladar-se al lateral esquerre, deixant el dret per a Semedo.