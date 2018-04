Minuts abans d’acabar l’escalfament alguns jugadors –Piqué, Luis Suárez i Messi sempre hi són– col·loquen pilotes a la frontal de l’àrea per posar a prova o bé Ter Stegen o Cillessen com si fossin llançaments de falta però sense barrera. Ahir no en va ser una excepció i també ho van fer. A ells se’ls va afegir Coutinho. Qui sol tenir sempre més encert és Messi, que en el seu últim xut va fer un gran gol. La pilota va sortir molt forta i va tocar el travesser per dins. Imparable. La gent de darrere la porteria del gol sud, que ho van veure perfectament, va començar a aplaudir entre crits d’“ohhh”. S’ho mereixia.

Aquest gol en l’escalfament va ser el preludi del que vindria després en el partit. Messi estava fi, amb ganes. Dimecres en la Champions contra el Roma se li va resistir el gol 101 en la màxima competició europea però en la lliga no volia deixar escapar l’oportunitat de destacar-se encara més en la lluita pel Pichichi. Si a Sevilla va ser decisiu amb el seu gol en les acaballes del partit i que va permetre a l’equip empatar, contra el Leganés es va destapar amb un nou hat-trick i va ser absolutament clau durant tot el partit. La majoria d’accions ofensives van passar per les seves botes i es va intentar associar amb tots els seus companys. No es va cansar de ser una referència i va baixar a organitzar el joc quan la resta de jugadors tenien dificultats per trobar algun espai per fer forat en l’organitzada defensa madrilenya.

Va obrir la llauna amb un magnífic llançament de falta,i també va ampliar la distància en el marcador abans del descans i per sentenciar quan el partit estava en un 2-1 massa perillós després que l’equip blaugrana fes una petita migdiada en el segon temps. Però Messi, encara que a vegades sembla que no hi sigui, mai descansa. És omnipotent i omnipresent. El seu gol de falta, el sisè aquesta temporada en la lliga –Real Sociedad, Alavés, Girona, Atlético i Leganés– i el setè en totes les competicions –va marcar contra l’Olympiakòs en la Champions– li serveix per igualar Ronaldinho com el jugador que més gols de falta ha fet en una mateixa temporada. El brasiler ho va aconseguir en la 2006/2007. Vestint la samarreta blaugrana ja ha fet 34 gols de falta, dada que el converteix ja en un especialista en aquestes accions, i amb l’Argentina n’ha anotat sis.

En el segon gol de la nit, va entendre’s a la perfecció amb Coutinho, que va filtrar-li una bona passada perquè protegís bé la pilota amb el cos abans de superar Cuéllar amb un xut ras. En l’últim gol, el que completaria el hat-trick –quaranta des de la temporada 2004/05–, el va marcar amb un toc suau amb la punta de la bota i la pilota va dibuixar una paràbola que va passar pel costat del cos del porter del Leganés. Havia rebut la passada de Dembélé. Messi en aquests moments es troba en un extraordinari moment golejador i és la sisena jornada consecutiva que veu porteria. Va marcar ahir, contra el Sevilla, contra l’Athletic, contra l’Atlético, contra Las Palmas i contra el Girona –en va fer dos–. Amb els tres d’ahir ja n’ha fet 29 en la lliga i iguala l’egipci Salah en la lluita per la Bota d’Or. Messi està en forma de cara als reptes que venen. La millor notícia.