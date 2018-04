Messi dona un altre rècord

El polivalent Sergi Roberto va jugar ahir com a lateral esquerre

El Barça ja descompta les jornades que li falten per ser campió de lliga. Ahir, en va restar una altra després de guanyar, amb una bona primera part i més problemes dels esperats en la segona, un Leganés que va arribar a Barcelona amb l’objectiu de no encaixar gols i es va veure superat per la màgia d’un genial Leo Messi. Tres gols de l’argentí, dos en la primera part, un de falta i un altre després d’una bona passada de Coutinho i un control magistral del de Rosario, i el tercer quan el partit s’acabava, van donar el triomf als blaugrana en un partit que ja forma part de la història del club i també de la lliga. Amb la victòria d’ahir, el Barça suma 38 partits consecutius sense perdre en aquesta competició, els 31 d’aquesta lliga i els set últims de la passada, amb Luis Enrique encara a la banqueta, i iguala el rècord d’imbatibilitat que tenia la Real Sociedad des del final de la dècada dels setanta, quan va encadenar el mateix nombre de partits sense perdre: sis de la temporada 1978/79 i 32 de la 1979/80. Curiosament, aquella extraordinària trajectòria no va servir a l’equip basc per guanyar la lliga. La que està protagonitzant el Barça sí que servirà a l’equip d’Ernesto Valverde per guanyar-la. De fet, depenent del resultat del derbi madrileny d’avui, els culers ja poden començar a fer números, tot i saber des d’ahir, per paraules i decisió de Zinédine Zidane, que el Real Madrid no farà el passadís si s’enfronta al campió.

Tot i que Valverde no ha donat mai la lliga per guanyada, el partit d’ahir va servir per donar descans a un grapat de jugadors tenint en compte el que espera al Barça les properes setmanes. Titulars indiscutibles com Umtiti, Jordi Alba, Iniesta i Busquets van tenir descans contra el Leganés, amb protagonisme per a Semedo, André Gomes, Vermaelen, el retorn a la titularitat de Coutinho i Dembélé i algun canvi de posició com els de Rakitic i Sergi Roberto. El croat va jugar sol com a migcentre i el reusenc, l’home més polivalent de la plantilla, ho va fer al lateral esquerre. Tots ells van brillar, especialment en la primera part. Vermaelen va tornar a demostrar que es pot comptar amb ell i va ser efectiu en atac. André Gomes, jugant prop de Rakitic, va fer un dels partits més complets que se li recorden. Semedo, com sempre millor en atac que en defensa, va estar ràpid, vertical i va corregir tot el que va poder. Dembélé també va estar ràpid, hàbil i atrevit, i només li va faltar un punt de eficàcia en els últims metres i l’última passada. Bon partit van fer els esmentats, però res a veure amb Messi. L’argentí, tot sol, va tombar la defensa del Leganés.

L’equip madrileny va defensar amb els onze jugadors prop de la seva àrea, però no hi ha defenses que es resisteixin a Messi. Tot i l’acumulació d’homes del Leganés, el Barça va ser capaç de crear un parell de bones ocasions en els primers minuts, però es va veure que el d’ahir no seria el partit de Suárez. El de Messi, sempre ho és. I l’argentí va executar de manera magistral una falta que li havien fet a ell mateix per posar en avantatge l’equip blaugrana en el minut 27. Tenia fam de gol, i va repetir quatre minuts després. Passada interior de Coutinho, excel·lent control orientat de l’argentí i definició ajustada al pal de Cuéllar. Quedava clar que les molèsties que no li van permetre jugar amb la selecció argentina i que el van fer ser suplent a Sevilla estan oblidades.

La segona part va ser una història. Amb dos gols a favor i tenint en compte el que ja s’ha jugat i el que queda per jugar en les properes setmanes, el Barça es va dedicar a controlar la pilota i poca cosa més. I se sap que quan no tens tots els sentits ficats en el partit, qualsevol equip et pot portar problemes. Així es va trobar el Leganés amb un gol que pràcticament no havia ni buscat. Després d’una pèrdua de pilota en camp contrari, els de Garitano van muntar un ràpid contraatac. Semedo estava fora de lloc, Dembélé no va seguir el seu home, Piqué va mirar d’aturar-ho sense sort i la pilota va acabar a peus d’El Zhar, que va batre Ter Stegen amb un xut creuat.

Quedaven més de vint minuts i, tot i que el Barça havia estat superior, podia passar qualsevol cosa si no tornava la intensitat. També perquè el Leganés va decidir fer un pas endavant, pressionar més endavant i buscar el gol. També va decidir Messi tornar a agafar el lideratge de l’equip i poc després va tenir a les botes el hat-trick, però Cuéllar ho va evitar amb una bona aturada quan l’argentí buscava la vaselina. No va patir el Barça en excés perquè el Leganés tampoc va tenir ocasions clares, però sempre hi ha un punt d’intranquil·litat. Valverde va fer entrar Alba i Iniesta per posar calma i Messi es va encarregar de donar-la amb el tercer gol a tres minuts del final després d’una passada de Dembélé i una excel·lent definició. Igualat el rècord de la Real i, la lliga, que alguns ja la comencen a celebrar.