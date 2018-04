Ernesto Valverde es va mostrar satisfet ahir, després de guanyar el Leganés, per la nova victòria del seu equip, tot i que va reconèixer que el Barça va patir més del compte. “Després d’haver fet un primer temps molt bo, marxem amb la sensació d’haver corregut massa perill, i això és responsabilitat nostra”, va afirmar el tècnic blaugrana, que malgrat tot, manté les “bones sensacions”: “El partit té moltes coses per estar contents, i posem pressió als rivals en un moment decisiu de la temporada.” Valverde, però, no vol que ningú dins del vestidor es vegi ja aixecant la lliga. “Si algú se sent campió, s’equivoca del tot, perquè correm el risc de no aconseguir-ho. Per guanyar la lliga hem de lluitar fins al final, com faran tots els nostres rivals”, va dir el preparador del Barça, i va afegir que no té “cap preferència” de cara al derbi madrileny d’avui.

Valverde també celebrar el rècord de 38 jornades de lliga sense perdre, i va recordar que “set partits es van guanyar amb Luis Enrique”: “Nosaltres sempre ens plantegem guanyar el següent partit, i sabem que ha estat difícil aconseguir-ho, però això és un senyal de la competitivitat d’aquest equip.” I del possible passadís del Madrid, ni en vol parlar: “Què he de dir? Si no som campions...”

Elogis a Messi i Dembélé