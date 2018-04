El Barça podria convertir en estèril el debat del passadís

Zinedine Zidane va dir dissabte en roda de premsa que, per decisió seva, el Madrid no farà el passadís al Barça encara que els blaugrana es proclamin campions de lliga. El debat del passadís està servit des de fa dies, però podria quedar en no res gràcies a l’1-1 amb què va acabar ahir el derbi madrileny entre el Madrid i l’Atlético. I és que el Barça manté ara el lideratge amb onze punts d’avantatge respecte al conjunt d’El Cholo Simeone –79 punts els blaugrana i els 68 dels colchoneros–, i tot i que Ernesto Valverde encara no vol parlar de guanyar la lliga, sembla que aquesta caurà pel seu propi pes. De fet, el Barça es podria proclamar campió en les properes quatre jornades, si es mira la trajectòria dels blaugrana fins ara, que encara no han perdut ni un sol matx en la competició regular.

Si el Barça guanya els tres propers partits de lliga, contra el València, el Celta i el Deportivo, independentment del que faci l’Atlético –contra el Llevant, la Real Sociedad i el Betis–, les possibilitats de ser campions contra el Madrid al Camp Nou seran molt altes, perquè els blaugrana en tindrien prou amb puntuar en el clàssic per ser campions una temporada més. D’aquesta manera, els blancs no haurien de fer el passadís, fet que de ben segur alleugereix Zidane, però sí que serien espectadors de luxe de la victòria blaugrana en una lliga que, tard o d’hora, si no hi ha una sorpresa majúscula, serà blaugrana. Així doncs, els de Valverde, quan falten set partits, en tenen prou amb deu punts per aixecar la 25a lliga.

En el cas que el Barça no fos campió contra el Madrid, encara li quedarien tres jornades per aconseguir el títol. En els últims partits, el Barça es trobarà, presumiblement, amb un Vila-real lluitant per les places europees i el Llevant i la Real Sociedad, que segurament ja estaran salvats.