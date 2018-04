Triple empenta per la Bota d’Or

29

gols

en 31 jornades

“Si tothom parla de Leo és perquè s’ho ha guanya. Jo també parlaré d’ell ara quan arribi a casa.” La frase la va dir Ivan Rakitic després del Barça-Leganés de dissabte. L’elogi del jugador croat al seu company estava més que justificat. I és que el crac argentí va ser l’impulsor de la victòria blaugrana (3-1) en signar un hat-trick de gols. Es tracta del quarts que aconsegueix en aquesta temprada –contra l’Eibar el va superar fent un quart gol–, i el 40è des de la temporada 2004/05, quan va arrencar la seva incomparable trajectòria professional amb el club blaugrana. (29 en la lliga, 3 en la copa, 1 en la supercopa d’Espanya i 7 en la Champions).

Del primer cop que va arribar als tres gols en un partit ja en fa onze anys i va coincidir amb tot un clàssic contra el Madrid. Aquell 10 de març del 2007, amb només 19 anys, va ser decisiu perquè el Barça empatés (3-3) i es va consolidar com a relleu de Ronaldinho i com a nou ídol blaugrana.

Precisament dissabte Messi va obrir el compte golejador contra el conjunt madrileny transformant la seva sisena falta directa en l’actual campionat, una xifra que iguala el top històric que acreditava Ronaldinho des del curs 2006/07. Posteriorment, va prosseguir l’embat contra la porteria del Pichu Cuéllar fins a segellar un trio de gols que reafirma l’embranzida de cara a porteria de les últimes setmanes. De fet, l’astre blaugrana no ha fallat amb la cita amb el gol en vuit dels últims nou partits que ha disputat (només es va quedar sense marcar contra la Roma, coincidint amb l’anada dels quarts de la Champions), amb un balanç global de dotze gols. Centrant-se en la lliga, ha marcat en els sis últims partit de lliga que ha disputat. Exactament, des del Barça-Girona del 24 de febrer (jornada 25) i fins al Barça-Leganés de dissabte (jornada 31). En aquest període, ha celebrat nou gols, que podrien haver estat més si no s’hagués perdut la cita contra el Màlaga a La Rosaleda (jornada 28) pel naixement del seu tercer fill.

Aquesta eficàcia ha consolidat la candidatura de Messi per aconseguir una nova Bota d’Or, que premia el millor golejador europeu en finalitzar la temporada. Seria la cinquena, que afegiria a les seves vitrines després de les assolides en les campanyes 2009/10, 2011/12, 2012/13 i 2016/17, quedant-se sol com a futbolista que més n’acredita (ara empata a quatre amb Cristiano Ronaldo).

El hat-trick de diumenge li va permetre igualar al capdavant del rànquing el davanter del Liverpool Mohamed Salah. A hores d’ara tots dos sumen 29 gols en les seves lligues respectives, però en la cursa Messi té millors cartes. I és que li queden més partits per anar incrementant el seu compte golejador. En total set, mentre que al davanter egipci només li queden cinc dates perquè s’acabi la Premier League. A més, el seu estat físic també presenta dubtes. Dimecres passat, coincidint amb el partit d’anada de l’eliminatòria dels quarts de la Champions entre el Liverpool i el Manchester City, es va haver de retirar del partit per unes molèsties a l’engonal, i aquest cap de setmana no va disputar el duel contra l’Everton. Sembla, però, que va ser per precaució, i que el davanter egipci, gran revelació d’enguany en la Premier, ja podria estar disponible per a la propera cita.

Pel que fa al jugador del Benfica Jonas, a hores d’ara acredita més gols que Messi i Salah, però el fet de competir en la lliga portuguesa –amb una valoració inferior per cada gol a l’hora d’elaborar el rànquing– fa que aparegui en la cinquena plaça. Al davant té Ciro Immobile (Lazio), que amb el seu gol d’ahir contra l’Udinese s’ha situat tercer, amb 27 gols i set jornades pendents en la Serie A. Robert Lewandowski (Bayern), que no ha jugat aquest cap de setmana –Heyenckes el va reservar per al duel de Champions de dimecres contra el Sevilla– suma 26 gols en la Bundesliga, mentre que entre els deu primers també hi ha noms de prestigi com Cavani, Kane, Icardi –tots tres amb 24 gols–, Cristiano Ronaldo (23) i Luis Suárez (22).