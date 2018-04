“Remuntar? Tenim el deure d’intentar-ho. Hi hem de creure”

Abans del torn d’Ernesto Valverde i Marc-André ter Stegen, que parlaran aquesta tarda a la sala de premsa de l’Estadi Olímpic de Roma a partir d’un quart de set, aquest matí qui ha comparegut davant els mitjans ha estat el tècnic de la Roma Eusebio Di Francesco. Aquestes han estat algunes de les seves respostes més interessants:

“Hem de ser realistes. Estem tres gols per sota en l’eliminatòria. La missió és difícil, però també és cert que tenim el deure d’intentar-ho”.

“Ells tenen una mentalitat guanyadora des de fa anys. És un equip amb una gran capacitat per mantenir la possessió de la pilota i acostumen a fallar poc. Per a nosaltres seria vital no encaixar cap gol. Estan invictes, però el nostre camí és el partit que vam fer contra el Chelsea”.