Valverde: “ Ells han d’arriscar i nosaltres fer un partit fort”

Ernesto Valverde ha ofert aquesta tarda la roda de premsa prèvia al duel de demà contra la Roma (20.45 h) a l’estadi olímpic de la capital italiana. Aquestes són les frases més destacades del tècnic blaugrana:

ROMA:

“Espero un plantejament similar al de l’anada i el que està fent durant la temporada.”

INICI DEL PARTIT:

“Crec que hi posaran un punt més d’intensitat perquè quan vas desavantatge t’interessa fer el primer gol. Ells han d’arriscar i nosaltres fer un partit fort per passar.”

CAP RELAXACIÓ

“És cert que portem un bon resultat de l’anada, però no tenim res guanyat. Hem de jugar com si anéssim 0-0 perquè qualsevol cosa pot passar en un partit.”

ATENCIÓ:

“Sabem que és difícil fer-nos gols i tenim arguments per marcar, però no podem pensar que ells no es jugaran les seves opcions.”

BUSQUETS

“Cal esperar a l’entrenament per valorar si juga. Té molèsties, però el partit de demà és important.”

QUART MIGCAMPISTA O TRIDENT?

Ja veurem demà,. Està clar que la nostra idea és buscar l’equilibri entre l’atac i la defensa.”

MARCATGE A MESSI

“Cada entrenador té la finalitat d’evitar que els millors jugadors del rival entrin en joc. I tenint nosaltres a Messi això condiciona sovint plantejament del contrari.”

PRESSIÓ PER UN TRIPLET?

“’M’és igual, no me n’assabento massa, Encara no hem guanyat res.”

SITUACIÓ A LA LLIGA:

“l’Atlético i el Madrid van empatar i ara ens falten 10 punts per ser campions. Però ara la lliga queda aparcada perquè tenim partit envergadura a la Champions.”