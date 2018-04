Semedo guanya crèdit de cara al tram final del curs

Cap moment és dolent a l’hora de recuperar el teu millor nivell, però sembla que Nélson Semedo ha triat el millor de tots. Al Barça se li presenta un mes d’abril farcit de partits, la gran majoria, dels més importants que es poden disputar, com les semifinals de la Champions –si és que avui els de Valverde fan bo el 4-1 que van aconseguir la setmana passada contra la Roma– i la final de la copa, i és ara quan el cos tècnic necessita els jugadors en la millor forma física i al seu millor nivell. I sembla que Semedo està a punt.

El defensa portuguès es va lesionar en el partit contra el Girona el 24 de febrer i va reaparèixer dimecres passat contra la Roma, i com a titular. Contra els italians, Semedo va tenir una de les seves millors actuacions com a blaugrana, i dissabte contra el Leganés va tornar a oferir bones sensacions. El Barça va fer molta feina per la banda dreta, amb una gran influència del portuguès en el joc. Malgrat que en l’aspecte defensiu Semedo no va tenir gaire exigència, l’exjugador del Benfica va ser el segon futbolista que va recuperar més pilotes (8) empatat amb el seu compatriota André Gomes i només superat per Gerard Piqué, sempre un dels destacats en aquest àmbit. A més, en l’aspecte ofensiu, la seva entesa amb Dembélé van fer de la dreta la banda més perillosa del Barça, i contra la Roma podria tornar-ho a ser.

La recuperació del seu millor nivell és una molt bona notícia, no només per a Semedo, que recupera importància a l’equip en la seva primera temporada, sinó també per a Valverde. D’aquesta manera, el preparador basc d’origen extremeny torna a tenir un recanvi per a Sergi Roberto al lateral dret de moltes garanties, ja que Aleix Vidal no compta gaire per al tècnic blaugrana. De fet, aquesta va ser la idea del club quan va fitxar Semedo l’estiu passat, i és la que podria fer servir aquest vespre Ernesto Valverde a l’Olímpic de Roma.

Sergi Roberto és a només una targeta groga de la suspensió en la Champions League, i seria lògic que Valverde no volgués córrer riscos amb el català, no només pel seu pes dins l’equip, sinó per la seva polivalència, sobretot tenint en compte el bon avantatge que els blaugrana van aconseguir en l’anada. Nélson Semedo, doncs, podria tornar a tenir avui un altre partit per lluir-se.

Protagonisme a Europa