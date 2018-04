L’avantatge del Barça és important. Molt. Un 4-1 és un resultat excel·lent per als interessos blaugrana i pensar en una remuntada de la Roma ara mateix sembla una quimera. De fet, el tècnic Di Francesco va admetre que necessitarien un “miracle” per passar l’eliminatòria. Tothom dona per fet que el Barça estarà en el bombo de les semifinals. Bé, tothom no. Ernesto Valverde es va mostrar extremadament prudent en la roda de premsa prèvia. “Hem de pensar que no tenim res guanyat. Hi anem amb un bon resultat, però res més. No podem jugar amb el nostre avantatge. Hem de jugar com si anéssim 0-0. Les desgràcies poden venir en una jugada, una expulsió. Volem guanyar i no pensar en res més”, va afirmar. El tècnic blaugrana insistia en aquest missatge, perquè el captin els seus futbolistes i perquè avui no vol cap sorpresa. Malgrat que el Barça sigui un equip que en tota la Champions ha encaixat tres gols, els que necessitaria avui la Roma per passar. “És clar que penso que podem perdre. Fa molt temps que em dedico al futbol i de vegades passen coses extraordinàries Si estem bé ens costa que ens facin gol. Però ells també se la jugaran.”

Valverde espera els italians amb un punt més d’intensitat que al Camp Nou, perquè estan obligats a “arriscar” a la recerca d’aquest primer gol que els donaria esperances. Per això reclama al seu equip que facin un partit “fort”, sense especular amb l’avantatge i amb la voluntat de sortir al camp a guanyar. “Volem que passin coses a la seva porteria, no a la nostra.” No va voler confirmar si jugarà amb quatre mitjos o amb tres davanters, però sí que va ressaltar que per ell és molt important ser sempre un equip equilibrat. “Tots els entrenadors busquem tenir equilibri. Ets sòlid quan ataques bé i quan també et pots defensar bé. La clau és la solidaritat entre els jugadors. En la lliga és regularitat, però demà és clau no tenir mals moments.” Tampoc va afirmar si Busquets podria jugar, tot i que va admetre que tenia “molèsties”. No es va mostrar preocupat per si la Roma intenta encaixonar Leo Messi i deixar-lo sense espais, un plantejament que al Camp Nou els va funcionar. “Cada equip busca que els millors jugadors rivals no entrin en joc. Tenir Messi condiciona molt, però Leo sempre troba la manera d’entrar en el joc i de ser decisiu. Nosaltres també haurem d’estar pendents de Dzeko i de la banda esquerra, amb Kolarov.”

Valverde va defugir en tot moment entrar a valorar temes de l’actualitat que no anessin lligats al partit d’avui a l’Olímpic de Roma. Ni del triplet, ni de la polèmica creada sobre la negativa del Madrid a fer un hipotètic passadís si el Barça guanya la lliga abans del clàssic al Camp Nou. “No ens preocupem d’això, no som campions, i ja veurem si ho som.” I és que Valverde, a punt de classificar el seu equip per a unes semifinals de la Champions, no vol que res el distregui més enllà del partit contra la Roma. “No tinc vertigen. No penso més enllà de demà.”