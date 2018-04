Despropòsit del Barça, que cau eliminat a Roma (3-0)

La Roma ha demostrat aquesta nit que el futbol no és una ciència exacta i ha eliminat el Barça als quarts de final de la Champions League amb un 3-0 que podria haver estat molt més ampli si els giallorossi haguessin estat més encertats davant de Ter Stegen.

El gol matiner de Dzeko ha provocat que el bon plantejament incial del Barça, amb una pressió alta que ha posat en problemes la Roma en els primers minuts, se n’anés en orris. Amb l’1-0 al marcado, als blaugrana els han entrat els nervis i no estaven gens segurs. Els italians, de fet, han tingut dues ocasions molt clares, totes provocades per un Barça erràtic. La primera, una rematada de cap de Schick que ha sortit fregant el pal a la mitja hora de joc; la segona, una remata de Dzeko que Ter Stegen ha salvat amb una mà espectacular.

En la segona meitat, el joc dels disbarats dels blaugrana ha continuat. De Rossi ha posat el 2-0 al marcador des del punt de penal en el minut 58 i el desastre blaugrana anava agafant forma. La Roma ha dominat clarament i si no hagués estat per Ter Stegen, hauria sentenciat molt abans. El porter alemany ha evitat el gol d’El Shaarawy sobre la linia però on ha pogut fer res en la rematada de Manolas, que ha suposat el 3-0 que deixava fora als de Valverde. Amb l’eliminació ja davant els seus ulls, el Barça ha premut l’accelerador i ha tingut un parell d’ocasions per evitar-la, però no han tingut temps. Al Barça se li escapa el triplet i s’haurà de centrar ara en què no s’escapin la lliga i la copa.