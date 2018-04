Tercer any consecutiu que queden fora en els quarts

Per tercera temporada consecutiva, el FC Barcelona no estarà entre els quatre millors equips d’Europa. El miracle que esperava Eusebio di Francesco es va produir i el Roma va eliminar amb justícia un Barça que va fer un dels ridículs més grans dels últims anys. El conjunt italià s’afegeix al Juventus i a l’Atlético de Madrid, els seus últims botxins europeus, que han estat els rivals que han impedit que el conjunt blaugrana torni a trepitjar les semifinals després d’estar present durant una etapa com un dels grans de la competició.

L’últim títol el va aconseguir el Barça de Luis Enrique l’any 2015 a Berlín. I des d’aquella edició no s’ha tornat a estar a prop d’assolir una final. La temporada passada, el Juventus ja va fer fora el conjunt blaugrana de manera molt clara, amb un 3 a 0 en el partit d’anada. En la 2013/2014 el FC Barcelona també va ser eliminat en els quarts de final, però fins a aquella temporada el Barça havia aconseguit una cosa que molt pocs equips poden dir. Va estar sis temporades consecutives en les semifinals i en dos edicions va arribar a la final –2008/2009 i 2010/2011– i la va guanyar. Totes dues contra el Manchester United i amb Pep Guardiola d’entrenador. La primera, la del 2009, es va guanyar precisament a l’estadi on ahir l’equip de Valverde es va ensorrar en la Champions.

Perquè el partit va fer molt mal als barcelonistes. No tant perquè es digués adeu a la competició després de tenir tres gols d’avantatge. De fet, és el primer cop que el Barça deixa escapar una diferència de gols així en una eliminatòria. El més preocupant del que es va viure ahir a l’Olímpic de Roma és que el conjunt de Valverde no va competir en cap moment. Era evident que el Roma sortiria amb moltíssima intensitat i a pressionar per intentar el miracle, però el Barça no va ser prou humil per intentar igualar aquest esforç ni per trobar solucions en el segon temps per capgirar una situació llastimosa. Caldrà fer una reflexió important.