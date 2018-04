Ernesto Valverde va voler protegir els seus jugadors i es va fer responsable de la desfeta d’ahir sobre la gespa de l’Olímpic de Roma. “L’entrenador és el responsable de tot. Fa l’alineació, decideix els canvis planteja els partits... l’entrenador és la cara visible de l’equip”, va comentar després de la dura desfeta.

Va admetre que la inesperada eliminació de la Champions és un cop anímic per a l’afició: “Lamentem molt perdre, però això és part del futbol. Es guanya i es perd. Ens encanta guanyar per 4-1, 3-0, 6-0, i a vegades et toca perdre així. Sabem que l’afició s’ha emportat un cop dur.” Tot i això, va encoratjar a “mirar endavant” i mantenir la il·lusió pel que queda de la temporada: “Ara tindrem uns dies durs, no en tinc cap dubte, però cal centrar-se en la resta de competicions. Ens dol per nosaltres i per la nostra gent, però cal mirar endavant.”

A l’hora d’analitzar el duel, Valverde va destacar la capacitat del Roma a l’hora de desactivar el joc del Barça: “Ens han pressionat des del primer minut fins a l’ultim. Nosaltres hem començat bé, però ells han arriscat molt posant la seva línia al mig del camp i no érem capaços de superar la seva pressió. Ens obligaven a llançar la pilota llarga i ells per dalt són molt forts. No teníem la possibilitat de fer una segona jugada.”

El tècnic blaugrana va explicar que no el va sorprendre el plantejament d’Eusebio di Francesco, tot i que n’esperava un altre: “Era una de les possibilitats”, va dir, i va argumentar per què no va fer abans els canvis: “Pensava que amb els jugadors que hi havia al camp teníem possibilitats de superar les complicacions del contrari. Hi havia gent amb experiència per solucionar les coses.”