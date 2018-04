Perden pes a Europa

8

Mentre la ciutat de Roma ahir es va llevar amb una ressaca agradable després de les celebracions per la gesta aconseguida en la Champions, Barcelona ho va fer immersa en la incredulitat i amb un punt d’indignació. Ningú encara s’acaba de creure com el totpoderós Barça de Messi i companyia, el que té la lliga pràcticament guanyada i és finalista de la copa, es va acomiadar de la màxima competició continental sense competir, superat clarament per un equip inferior, repetint errors del passat que ja es donaven per superats i desaprofitant un avantatge de 4 a 1 del partit d’anada al Camp Nou.

La realitat, però, és que el Barça està perdent pes a Europa. És la Champions, i no les competicions estatals, el termòmetre ideal per conèixer el potencial d’un equip, i el diagnòstic en el cas blaugrana és flagrant. L’equip s’està allunyant de l’elit europea. Per tercer any consecutiu, el Barça és incapaç de superar els quarts de final, i en els dos últims anys ha caigut amb estrèpit deixant-se pel camí l’autoritat aconseguida anys enrere. L’Atlético de Madrid, la Juventus i ara la Roma han estat els últims botxins del FC Barcelona en una competició que no guanya des del 2015, a Berlín.

La desfeta a l’Olímpic ha estat el punt culminant d’una trajectòria erràtica de l’equip lluny del Camp Nou. Els resultats, en certa manera, havien amagat el fluix bagatge i les dificultats que havia tingut el Barça a domicili en aquesta competició. El seu balanç és força trist. En la lligueta va ser incapaç de marcar al camp de l’Olympiacòs (0-0) i al de la Juventus (0-0), i es va endur els tres punts contra l’Sporting Club de Portugal gràcies a un autogol de Coates. I en les eliminatòries, un empat a Stamford Bridge contra el Chelsea gràcies a un gol a les acaballes de Messi després d’una errada del defensa Christensen i la ja esmentada humiliació contra la Roma per 3 a 0. I a Londres, si no arriba a ser per la fortuna amb els pals ja hauria pogut sortir-ne escaldat en la primera meitat. El Barça ha fet 2 gols en cinc partits fora de casa, un registre molt pobre tenint en compte el potencial ofensiu que se li pressuposa.

El problema, però, no és només d’aquesta temporada, perquè, des de la final de la Champions de Berlín, el Barça ha jugat 15 partits d’aquesta competició lluny del Camp Nou, i els blaugrana només n’han guanyat 5, n’han empatat 5 i n’han perdut també 5. I alguns de manera escandalosa, com les derrotes contra el París Saint-Germain (4-0), la Juventus (3-0) i la Roma (3-0). En el curs 2015/16, en la fase de grups va guanyar al camp del BATE Borisov, però va empatar al de la Roma i al del Bayer Leverkusen. A vuitens sí que va guanyar al camp de l’Arsenal (0 a 2), però en els quarts l’equip va caure al Vicente Calderón per 2 a 0 contra l’Atlético de Madrid.

L’any següent, el Barça va guanyar al camp del Borussia de Mönchengladbach i al del Celtic, i va perdre contra el Manchester City en la lligueta, però en les eliminatòries els partits fora de casa van acabar amb fracassos sonats. A vuitens l’equip va sortir golejat de París contra el PSG per 4 a 0 i en els quarts de final va ser la Juventus la que va humiliar el Barça per 3 a 0.

Els motius de la caiguda