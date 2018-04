Trist final del conte europeu per a Iniesta

La cara d’Andrés Iniesta dimarts al final del partit a l’Olímpic de Roma era un autèntic poema. El rostre transparent de la decepció. La nit més trista del capità. El xiulet final del col·legiat francès Clement Turpin va despertar Iniesta del somni. El Barça no serà a Kíev el 26 de maig. Nit dura per a tot el barcelonisme i desenllaç especialment cruel per al futbolista manxec. Punt final. Últim capítol del capità en la màxima competició continental.

A falta que es produeixi la confirmació oficial, Andrés Iniesta tancarà al final d’aquesta temporada la seva carrera esportiva al Barça. L’espera el futbol xinès i una oferta econòmica del Tianjin Quanjian difícilment rebutjable. El mateix futbolista va traslladar fa setmanes a la premsa i als aficionats culers la voluntat de revelar la decisió sobre el seu futur abans del 30 d’abril. Aquesta era la data límit. Però els esdeveniments podrien fer variar els temps. Amb l’eliminació del Barça de la Champions, l’escenari ha canviat, i qui sap si l’anunci oficial de la seva decisió es podria fer tot just després de la final de la copa del Rei contra el Sevilla del 21 d’abril. Dia i forma seran pactats entre el club i el futbolista. No hi haurà divorci en aquest sentit. Però l’adeu del de Fuentealbilla sembla inevitable.

La porta oberta a una utòpica continuïtat queda una mica més tancada després de les seves declaracions de dimarts a la zona mixta. Quan a Iniesta li van preguntar si el partit contra la Roma havia estat el seu darrer partit en la Champions, el capità va dir que “això entra dins de les possibilitats”. Tot i que també va dir que no era “una nit per enviar missatges”, la seva presumible marxa es podia llegir perfectament entre línies per les seves paraules i també pel seu rostre.

Iniesta ja va abandonar el terreny de joc contrariat amb Ernesto Valverde quan aquest va decidir substituir-lo per André Gomes deu minuts abans del final amb 2-0 en el marcador. Iniesta va viure amb angoixa des de la banqueta el desenllaç fatal de l’eliminatòria i va ser un dels més afectats per l’eliminació. Silenci sepulcral en el vol de tornada a Barcelona.

Iniesta ho ha guanyat tot amb el Barça, però si es confirma el seu adeu, marxarà del Barça sense haver pogut emular Carles Puyol i Xavi Hernández. Iniesta marxarà amb aquesta espina clavada. Per això la seva tristor. Iniesta volia tancar la seva etapa al Barça aixecant la Champions a Kíev com a capità, com van fer Puyol a París el 2006 i Xavi a Berlín el 2015. O fins i tot com Abidal el 2011 a Wembley, quan Puyol li va cedir els honors. Iniesta es queda a les portes de la seva cinquena Champions. L’eliminació contra la Roma no entrava dins els seus plans. Final dolorós.

32 títols?