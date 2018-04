Rakitic, operat

La desfeta del Barça dimarts a Roma va deixar altres danys col·laterals com és el cas de la lesió d’Ivan Rakitic. El FC Barcelona va emetre durant el dia d’ahir un comunicat informant que el futbolista croat s’havia fracturat el metacarpià del dit polze de la mà esquerra durant el partit contra el conjunt italià, fet que l’obligava a ser intervingut quirúrgicament. Rakitic va jugar durant molts minuts del partit amb un fort embenatge compressor a la seva mà esquerra i va ser ahir al matí quan se li van practicar més proves a Barcelona. Confirmada la fractura, els serveis mèdics del club no van voler demorar l’operació i el croat va passar per la sala d’operacions ahir mateix al vespre. En el comunicat posterior emès a la nit, el Barça no parlava en cap cas de terminis i “serà la seva evolució la que marcarà la seva disponibilitat en els pròxims partits”.

Rakitic és un jugador fix per a Valverde. Només s’ha perdut dos dels 51 partits oficials que ha jugat l’equip fins ara. En vermell, la final de la copa del Rei del dia 21 d’abril.