Les obres de l’Espai Barça començaran l’estiu del 2019

Josep Maria Bartomeu ha anunciat aquest migdia, en l’acte de presentació de l’acord entre el Barça i l’ajuntament de Barcelona per l’Espai Barça, que les obres començaran l’estiu del 2019, i que està previst que acabin l’estiu del 2022. El president blaugrana ha valorat molt positivament poder presentar “el tret de sortida” a l’Espai Barça, i ha assegurat que s’ha aconseguit amb el “màxim consens”. L’acord incorpora algunes novetats importants, tal i com ha explicat la regidora d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, com la incrementació de zones verdes, la millora de la mobilitat i la reducció dels espais per a l’hotel i les oficines del club blaugrana.

Bartomeu, que no ha volgut parlar de l’aspecte esportiu, ha celebrat l’acord perquè es pot negociar millor amb les empreses en la cerca del patrocinador de l’estadi: “Tenim negociacions engegades amb diverses empreses, però ens demanen un pla aprovat. Ara tindrem més força.”

Tots els grups municipals participants en l’acord han destacat que l’Espai Barça es “un projecte de ciutat”, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat que es farà “a cost zero per a la ciutadania”.