Les obres del nou Camp Nou començaran l’estiu del 2019

L’Espai Barça ha fet un nou pas cap al seu naixement després de rebre la llum verda de la comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona fruit de l’acord al qual han arribat el FC Barcelona i l’ajuntament de la ciutat, a més de tots els grups polítics del consorci a excepció de la CUP. Ahir el migdia, les dues parts van presentar l’acord –s’haurà de sotmetre a votació en el ple de l’Ajuntament del proper 27 d’abril–, que tots els assistents van qualificar de “projecte per a la ciutat”, i Josep Maria Bartomeu va agrair la participació ciutadana a més de celebrar haver aconseguit “el consens que el club volia”. El president del Barça va afirmar, també, que el projecte “marcarà el futur del club, i que és cabdal per al barri de les Corts i per a la ciutat de Barcelona”, fet en què van estar d’acord totes les forces polítiques presents en l’acte. “El Camp Nou passarà de ser un espai opac a un espai obert, amable, on fer ciutat”, va recalcar Colau, que va celebrar que el Barça assumeixi tot el cost de la reurbanització: “Això no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament. El guany és enorme per a la ciutat, i és a cost zero.”

Sí que tindrà un cost, òbviament, i alt, per al FC Barcelona, però no afectarà el projecte esportiu, segons Bartomeu. “L’Espai Barça té la seva pròpia independència econòmica i es finançarà amb el patrocini de l’estadi i un crèdit. No hi haurà interferències amb el projecte esportiu”, va recordar Bartomeu. Per la seva banda, Jordi Moix, comissionat de l’Espai Barça, va reconèixer que la urbanització de l’entorn de l’estadi costarà uns 125 milions d’euros, tres més del que estava previst, per “l’ampliació de les zones verdes, incloure aparcaments...”, tot i que tenen un marge “per a imprevistos”. El tancament d’aquest acord facilitarà la recerca d’un patrocinador per al Camp Nou, segons va dir Bartomeu: “Tenim negociacions amb diverses empreses, però ens demanaven tenir un pla aprovat. Ara tindrem més força per negociar, perquè ja és evident que el projecte tirarà endavant.”

L’estadi, quatre estius