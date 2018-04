Rakitic arribarà a la final de la copa contra el Sevilla

Com ell mateix va fer públic en el seu compte de Twitter, Ivan Rakitic ja només pensa a recuperar-se per ajudar el Barça a guanyar la lliga i la copa. El croat va ser intervingut dimecres al vespre pel doctor Mir d’una fractura al metacarpià del primer dit de la mà esquerra, lesió que es va fer a Roma. Mir, un especialista en aquest tipus de fractures i el metge que acostuma a operar els pilots de motos, va treballar en coordinació amb els serveis mèdics del Barça i ahir ja va donar l’alta hospitalària al futbolista, que començarà de manera immediata la recuperació i treballarà amb una protecció al dit per no perdre la forma. L’objectiu és que estigui preparat per jugar la final de copa contra el Sevilla del 21 d’abril. El club explica que no hauria de tenir cap problema per arribar-hi i que, en principi, serà baixa en els dos propers partits de lliga, demà contra el València i dimarts a Vigo contra el Celta. De fet, es reconeix que es podria forçar la participació del croat en algun d’aquests partits, però que, tenint en compte els onze punts d’avantatge que el Barça té en la lliga, es prefereix no forçar que jugui i que estigui al cent per cent per mirar de guanyar el primer títol de la temporada.

