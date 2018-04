Poc rèdit per al millor

El Barça va reprendre ahir els entrenaments encara amb el sentiment amarg que ha deixat la inesperada desfeta a l’Estadi Olímpic de Roma de dimecres (3-0) i la conseqüent eliminació de la Champions. És el tercer any consecutiu que l’equip blaugrana no supera l’eliminatòria dels quarts de final del màxim torneig continental, i aquesta vegada amb l’agreujant d’haver desaprofitat un 4-1 favorable del duel d’anada. Si s’amplia l’horitzó a les set últimes edicions de la Champions, el balanç del Barça es limita a un únic títol, assolit el 2015, coincidint amb el primer any de Luis Enrique a la banqueta. Per contra, en el mateix període l’etern rival, el Madrid, n’ha guanyat tres i opta a una quarta. Un bagatge que encara cou més si es té en compte que durant aquests anys l’equip blaugrana ha disposat del millor jugador del món a les seves files. De fet, la dolorosa eliminació de dimecres fa que s’hagin de plantejar les raons per les quals amb Leo Messi en plenitud el botí en la Champions no ha estat més prolífic per al club blaugrana els darrers cursos. A l’hora de buscar respostes, L’Esportiu s’ha posat en contacte amb bons coneixedors del futbol professional –Àlex Delmàs, Moisés Hurtado i Pepito Ramos– perquè exposessin la seva anàlisi.

En la seva incomparable trajectòria professional, Messi acumula quatre Champions, obtingudes els cursos 2005/06 –sense jugar la final–, 2008/09, 2010/11 i 2014/15. Però les possibilitats que el botí fos sensiblement superior han estat també nombroses. De fet, després del títol assolit la temporada 2010/11, el Barça va arribar a les semifinals de les dues edicions posteriors, veient-se superat pel Chelsea (2011/12) i el Bayern (2012/13). En cap de les dues eliminatòries el millor del món no va poder marcar, un fet que des del 2007 s’ha repetit cada vegada que el conjunt blaugrana ha quedat eliminat a Europa. Un denominador comú que reflecteix la Messidependència de l’equip en circumstàncies de màxima exigència i que sembla que va en augment. De fet, cal remuntar-se al setembre del 2016 –coincidint amb el Gladbach-Barça de la fase de grups– per trobar l’últim gol a domicili en la Champions marcat per un jugador blaugrana que no fos Messi. L’últim capítol es va viure dimecres a Roma, quan l’equip es va tornar a mostrar inoperant en atac sense l’astre argentí. Cal estudiar el rendiment ofert pels fitxatges, així com les variacions del joc blaugrana en relació amb l’estil que va atorgar al club l’hegemonia del futbol mundial. Un reguitzell d’aspectes que cal analitzar per buscar solucions de futur.