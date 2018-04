Valverde: “M’agradaria que hi hagués una reacció com la de l’agost”

Ernesto Valverde ha ofert aquest migdia la roda de premsa prèvia a la visita de demà del València al Camp Nou (16.15 h) corresponent a la 32a jornada de lliga. Una cita marcada encara per la dolorosa eliminació europea de dimecres passat. Aquestes són les seves frases destacades:

ESTAT ANÍMIC

“He vist l’equip bé, dins del moment difícil de la temporada, possiblement el segon més difícil des de l’agost.”

VALÈNCIA:

“Espero el mateix València de sempre. Després de perdre contra nosaltres [a la copa] estan immersos ratxa extraordinària.”

MIRAR ENDAVANT:

“Cal mirar endavant perquè el que perds no ho recuperes. Cal tornar a endollar-se i assolir els reptes que ens queden, que són importants.”

MOMENT PERSONAL:

“No és el pitjor moment de la meva carrera esportiva, però no negaré que és un moment dolent.

ASSENYALAT PER LA DERROTA

“Quan vaig signar ja sabia que seria així quan tinguéssim una derrota significativa. Uns diran una cosa, altres una altra cosa... Això va amb el càrrec. Ho admeto sense cap problema.”

APRENENTATGE:

“Derrotes com la de la Roma són una mina a l’hora de veure els errors i analitzar moltes de les coses que es poden millorar.”

SE SENT AMB SUPORTS?

“Sí, per què no ho hauria d’estar. Sé que hem perdut una competició, però no ens impulsa el que hem perdut sinó el que tenim per guanyar.”

TORNAR A MOTIVAR-SE:

“M’agradaria que hi hagués una bona reacció com la de l’agost. Semblava que ens cauria el món a sobrem però ens vam posar les piles.”

MOTIVACIÓ DE MESSI:

“Encara té moltes coses per guanyar, no només amb Barça sinó també amb la seva selecció, cal remotivar-se per assolir-les.”